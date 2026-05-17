Championship World Hockey 2026 Results

This news text provides the results of six matches played in the third day of the 2026 World Hockey Championship in Switzerland. The matches took place in Zhuhai, Fr, and Zurich.

17 мая в Швейцарии состоялся третий игровой день чемпионата мира по хоккею — 2026. Подводим итоги шести прошедших в нём встреч. В Цюрихе завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Великобритании и США.

Победу в игре, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали американские хоккеисты со счётом 5:1. На 14-й минуте нападающий сборной США Пол Коттер забил первый гол. На 29-й минуте защитник команды Великобритании Натанаэль Халберт сравнял счёт. На 38-й минуте форвард Исаак Ховард вывел американцев вперёд, став автором победной шайбы в этом матче.

На протяжении двух периодов британцы навязывали американцам ожесточённое сопротивление, однако в заключительной двадцатиминутке силы покинули европейскую сборную, и она пропустила три шайбы кряду. На 43-й минуте нападающий Мэтью Оливье забросил третью шайбу США. На 44-й минуте защитник Деклэн Карлайл укрепил преимущество американской команды. На 57-й минуте форвард Ховард забил пятый гол США, своим дублем установив окончательный счёт — 5:1.

Во Фрибуре завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Итальи и Словакии. Победу в игре, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали словацкие хоккеисты со счётом 4:1. На 14-й минуте нападающий сборной Словакии Марек Гривик забил первый гол. На 40-й минуте защитник Йозеф Кмец удвоил преимущество словаков.

На 41-й минуте форвард Кристиан Поспишил забросил третью шайбу в ворота Италии. На 46-й минуте защитник Габриэль Нитц сократил отставание итальянцев. На 55-й минуте нападающий Оливер Окульяр вернул Словакии былое преимущество и установил окончательный счёт — 4:1. Во Фрибуре завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Дании и Швеции.

Победу в игре, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали шведские хоккеисты со счётом 6:2. В составе сборной Швеции отметились Маттиас Экхольм, Оливер Экман-Ларссон, Лукас Рэймонд, Якоб Сильверберг, Вигго Бьёрк и Линус Карлссон. За Данию отличились Йоахим Бliareфельд и Миккель Огор. В Цюрихе прошёл матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Венгрии и Австрии.

Победу в игре одержали австрийские хоккеисты со счётом 4:2. За сборную Австрии забили Винценц Рорер, Тимо Никль (дубль) и Доминик Цвергер. В составе Венгрии отличились Иштван Шофрон и Петер Винце. Всего на чемпионате мира 2026 года играют 16 команд, которые на групповом этапе разбиты на две группы по восемь команд каждая.

В плей-офф выходят по четыре лучшие команды из каждой группы. Сборные, занявшие последние, восьмые места, вылетают в дивизион I Group A. Действующим чемпионом мира является сборная США





championat / 🏆 29. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

World Hockey Championship 2026 Results Matches Pyeongchang 2026 Scoring American Hockey Team British Hockey Team Population Stadium

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Финал Кубка Англии и победа Криштиану Роналду в Лиге чемпионовЭкспресс на кубковые матчи 16 мая 2026 года.

Read more »

Последние игры новичков РПЛ в Первой лиге и «Бавария» перед Кубком ГерманииЭкспресс на футбольные матчи 16 мая 2026 года.

Read more »

Сон Хын‑Мин и Ким Мин‑Чжэ включены в состав сборной Южной Кореи на ЧМ‑2026Футбольная ассоциация Кореи (KFA) объявила состав сборной Южной Кореи на чемпионат мира 2026 года.

Read more »

В Москву вернётся чемпионат по дрифуThe championship returns to Moscow, and the second stage of the RDS Open will take place on the territory of the Moscow Central Sports Complex on May 16 and May 17, 2026.

Read more »

«Наполи» вышел в Лигу чемпионов, «Милан» и «Рома» идут в топ-4 перед последним туром, «Комо» и «Ювентус» – в зоне ЛЕ, «Аталанта»«Наполи» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов-2026/27.

Read more »

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Ноттингем Форест» в матче 37-го тура АПЛМанчестер Юнайтед — Ноттингем Форест результат матча 17 мая 2026, счет 3:2, 37-й тур АПЛ 2025/2026

Read more »