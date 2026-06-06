Igor Sechin, the CEO of Rosneft, shared his insights on China's energy strategy and achievements during the 2026 PFMEF. He emphasized the balanced development of China's energy sector, citing the example of China's experience after the collapse of the Soviet Union. China has demonstrated not only economic success but also high achievements in science and technology, making it a global energy superpower.

На Петербургском международном экономическом форуме Игорь Сечин привёл опыт Китая в качестве примера сбалансированного развития энергетики. Китайский опыт "После распада Советского Союза на Западе полагали, что другого реального соперника не возникнет никогда.

За последние десятилетия Китай продемонстрировал не только успехи в экономике, но и высочайшие достижения в науке и технике, позволив ему превратиться в мировую энергетическую державу". Он также процитировал слова Председателя КНР Си Цзиньпина о том, что именно ученые составляют костяк для продвижения модернизации в китайском стиле. Сечин также отметил, что в стратегическом противостоянии технологических лидеров Китай показывает непреодолимое преимущество плановой экономики и своей экономической модели.

Игорь Сечин подчеркнул, что Китай оказался наиболее подготовлен к Ормузскому кризису и его последствиям благодаря сбалансированному подходу к обеспечению энергобезопасности на основе реальной оценки рисков.

"Китай создал для внутреннего потребителя дешевую городскую и междугородную транспортную инфраструктуру," отметил глава "Роснефти". "После перекрытия Ормузского пролива это позволило потребителям моторного топлива безболезненно воспользоваться доступными альтернативами, такими как электромобили, электробусы, грузовики на газе, метро, электропоезда и электротакси". Цена электричества Китай, кстати, обладает ощутимым конкурентным преимуществом и в цене на электроэнергию. Для промышленности она составляет примерно 9 центов за киловатт-час для промышленности - на 72% ниже, чем в Германии, и на 59% ниже, чем во Франции.

Для населения электричество вообще отпускается примерно по 7 центов за киловатт-час, что на 58% ниже, чем в США.

"Только Россия находится на подобном уровне", - подчеркнул Игорь Сечин. Он заявил, что, в отличие от западных стран, в Китае задача сдерживания роста цен на электроэнергию успешно решается, в том числе, и за счет оптимизации распределения энергоресурсов и вычислительных мощностей. Игорь Сечин привел в пример новый план энергоуправления КНР, предписывающий размещение дата-центров в регионах, богатых ресурсами новой энергетики. Кроме того, он положительно оценил Пятнадцатый пятилетний план, согласно которому технологии должны стать ключевым драйвером роста Китая.

Достичь этой цели, отметил Игорь Сечин, без развития энергетического сектора невозможно, и Пекин решает эту задачу путем инвестирования в развитие возобновляемых источников энергии одновременно с существенным снижением стоимости такой электроэнергии. Стратегический тыл Сечин отметил, что Китай управляет крупнейшей в мире энергосистемой с установленной мощностью генерации около четырех тысяч гигаватт, что более чем в три раза превышает этот показатель в США.

Только в 2025 году в Китае было введено свыше 540 гигаватт новых генерирующих мощностей, что эквивалентно половине установленной мощности всего Европейского союза.

"Одновременно с развитием возобновляемых источников энергии в Китае продолжается строительство новых тепловых электростанций. Например, в прошлом году было введено в эксплуатацию 78 гигаватт угольной электрогенерации и планируются новые проекты общей мощностью 161 гигаватт. В результате такой политики в ближайшие 10 лет доля угля в общем потреблении энергии Китая останется выше 40%", - заявил Игорь Сечин, добавив, что Китай реализует крупнейшую программу по развитию атомной генерации.

Он также отметил лидерство Китая в сфере накопления энергии: страна ежегодно вводит порядка половины мирового объема новых мощностей аккумуляторных систем хранения.

"Только за декабрь 2025 года в Китае было введено 65 гигаватт-часов таких мощностей, что на 40% больше, чем было введено в США за весь прошлый год", - отметил глава "Роснефти". Параллельно Китай лидирует в инвестициях в электросети, вкладывая около 100 миллиардов долларов в этот сектор.

"Укрепление энергобезопасности - часть комплексной программы мобилизации внутренних резервов, реализуемой Китаем. Ее целью является подготовка к наиболее негативному сценарию противостояния с коллективным Западом, который может сопровождаться масштабным нарушением поставок всех видов товаров и услуг вплоть до торговой блокады", - поделился мнением Игорь Сечин. Для этого, считает он, в Китае создается "стратегический тыл" в самых разных отраслях: от продовольствия до микроэлектроники.

"Важно, что создаваемые резервы призваны быть одновременно и точками роста "производительных сил нового качества", полноценно функционируя в мирное время", - подытожил Игорь Сечин





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