Chinese Social Media Reacts to Musk-Lei Selfie Drama

A short video of Elon Musk and Lei Jun, the CEO of Xiaomi, went viral on Chinese social media during the recent US-China summit. The video showed Musk looking tired and uninterested in taking a selfie with Lei. The incident sparked a heated debate on Chinese social media, with some users criticizing Lei for being pushy and others defending him as a successful entrepreneur.
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской ФедерацииПока мировые СМИ следили за переговорами Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Пекине, китайские соцсети нашли собственный сюжет саммита.
Вирусным стало короткое видео с Илоном Маском и основателем Xiaomi Лэй Цзюнем. Маск приехал в Китай вместе с делегацией американских бизнесменов, сопровождавших Трампа. На банкете в Большом зале народных собраний он сидел отдельно, а руководители компаний по очереди подходили к нему, чтобы сфотографироваться. Когда рядом оказался Лэй Цзюнь, миллиардер и основатель Xiaomi, всё пошло не слишком гладко.
Китайский предприниматель предложил сделать селфи, но Маск выглядел уставшим и явно не горел желанием позировать: он кривился, демонстрировал безразличие, а затем сделал вид, что занят телефоном. Несколько секунд видео быстро превратились в отдельную интернет-драму. В китайских соцсетях одни осудили Лэя за навязчивость, другие решили, что он «потерял лицо», пытаясь получить снимок с американским миллиардером. Нашлись и те, кто встал на защиту главы Xiaomi.
К вечеру пятницы хэштег #leijunelonmuskselfie набрал 75 миллионов просмотров на Weibo. Пользователи начали делать мемы и ИИ-картинки: на одних Маск и Лэй менялись выражениями лиц, на других предприниматели якобы смотрели в телефон с рейтингом продаж электромобилей. Особую остроту ситуации придало то, что Xiaomi уже стала прямым конкурентом Tesla в Китае.
Компания Лэй Цзюня, известная смартфонами и бытовой техникой, активно вышла на рынок электромобилей, а её модель SU7 в апреле обогнала Tesla Model Y и стала второй по популярности машиной в стране. Впрочем, не все увидели в селфи унижение. Некоторые комментаторы считают, что Лэю не нужно ничего доказывать: он уже входит в число самых известных предпринимателей Китая. По другой версии, снимок с Маском был прагматичным ходом — попыткой использовать внимание к самому заметному бизнесмену мира, пока за саммитом следили миллионы людей
