The Brazilian National Team suffered a shocking loss in their first match of the 2026 World Cup, falling to Morocco in the final match of the tournament in New York. The loss raises questions about their chances of winning the World Cup.
Cборная Бразилии потеряла очки в своем первом же матче на чемпионате мира 2026 года. На арене финала турнира в пригороде Нью-Йорка "пентакампеоны" не смогли победить марокканцев и поставили под вопрос свои чемпионские перспективы на мировом первенстве.
РИА Новости Спорт – о первой большой сенсации стартовавшего мундиаля. Из-за расширения главного турнира четырехлетия до 48 команд групповой этап забился до отказа матчами середняков и противостояниями тотальных фаворитов и андердогов. Крутых афиш с ведущими сборными почти нет. Вот и получилось, что только на третий игровой день ЧМ после таких "шикарных" встреч, как Мексика – ЮАР, Южная Корея – Чехия, Канада – Босния и Герцеговина, США – Парагвай и Катар – Швейцария, расписание подарило нам противостояние с приставкой "топ".
Как рассказал главный тренер бразильцев Карло Анчелотти, 34-летний нападающий по-прежнему восстанавливается после травмы икроножной мышцы и сможет вернуться в строй ко второму туру. Пока же главная звезда "пентакампеонов", приехавшая на свой четвертый мундиаль, следит за своими партнерами по команде со скамейки запасных: его все равно включили в заявку, потому что, как считает итальянский специалист, опытный Неймар станет примером для молодых игроков южноамериканцев.
У Марокко выделялись двукратный победитель Лиги чемпионов с "ПСЖ" Ашраф Хакими и Браим Диас из "Реала", в то время как у "пентакампеонов" стартовый состав пестрит всегда. Тут и надежный голкипер Алиссон, чемпион Англии в составе "Арсенала" Габриэль и капитан "ПСЖ" Маркиньос (носит повязку на рукаве и в национальной команде), нестареющий Каземиро, один из лидеров "Реала" Винисиус и его соперник из "Барселоны" Рафинья. Отметим, что с первых минут в составе сборной Бразилии играл защитник "Зенита", многократный чемпион России Дуглас Сантос.
Также у "пентакампеонов" на замену во втором тайме вышел нападающий петербургского клуба Луис Энрике. И поразили в плохом смысле. Команда выглядела очень сырой: много брака в передачах, мало идей в атаке и, разумеется, проходной двор в обороне. То, как легко открыл счет на 21-й минуте Исмаэль Сайбари, показательно: без проблем убежал от защитников и вратаря перебросил, как манекен.
Алиссон в этом моменте сыграл очень плохо. Вышел из ворот поздно и не успел ни оппонента закрыть, ни вернуться в створ — в итоге мяч полетел за шиворот. Винисиус на 32-й минуте положил в дальний угол (у капризного нападающего уже десять голов в 50 матчах за сборную Бразилии), а Алиссон в самой концовке выдал сумасшедшее спасение.
Однако марокканцы даже близко не являются фаворитами турнира — какие же колоссальные проблемы начнутся у "пентакампеонов" в плей-офф (из группы С с Марокко, Гаити и Шотландией они точно выйдут), когда на пути к финалу они напорятся на сборные Испании, Франции, Англии, Аргентины или Португалии. А ведь золото Бразилии не брала 24 года. Кака, Роберто Карлос и "Зубастик" Роналдо — следившие за соотечественниками с трибун триумфаторы ЧМ-2002 — вряд ли остались довольны сегодняшним матчем.
С другой стороны, ставший победителями последнего мундиаля в Катаре аргентинцы и вовсе проиграли первую встречу на том турнире... Возможно, и бразильцы долго запрягают, а потом разовьют чемпионскую скорость
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