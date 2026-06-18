The 1950 World Cup was a significant event in Brazilian football history, as Brazil became the first country to win five World Cup titles. However, the last victory was achieved 24 years ago, and the team had to overcome a catastrophic final match in the 1950 World Cup. The match against Uruguay in the final was not only the last game of the second group stage but also a decisive match for the championship. The unusual format of the tournament, with Brazil playing without the elimination round, was a result of the organizers' desire to offset the high costs of the tournament. The stadium, the iconic Maracana, was not fully completed, and the players had to face the consequences of the construction delays. Despite the challenges, Brazil emerged victorious, becoming the first team to win the final group stage and securing the title.

по-прежнему остается рекордсменом по количеству выигранных чемпионатов мира (5), хотя последний триумф случился аж 24 года назад. Первое в истории чемпионство страна готовилась отметить еще в 1950 году на новеньком стадионе «Маракана», но решающий матч за титул обернулся настоящей катастрофой для всей нации.

Решающий матч чемпионата мира-1950 между Бразилией и Уругваем в памяти болельщиков остался как финал, хотя фактически это была последняя игра второго группового этапа. Регламент четвертого в истории чемпионата мира был довольно причудлив. Если два предыдущих турнира состояли исключительно из матчей плей-офф, то в Бразилии обошлись без игр на выбывание. С тех пор ФИФА подобного не допускала.

Тогда же необычный формат фактически был навязан хозяевами турнира, которые за счет большего количества матчей пытались отбить колоссальные расходы на организацию. В послевоенной Европе не было желающих тратиться на проведение крупного турнира. В итоге чемпионат мира, который не проводился на протяжении 12 лет, был спасен бразильцами. Для Бразилии и ее правительства ЧМ-1950 был важнейшим политическим событием.

Крупный турнир должен был стать витриной всего государства. Главной ареной турнира стал культовый в будущем стадион в Рио-де-Жанейро «Маракана», рассчитанный на невиданное количество зрителей — 200 тысяч! Стадион строили в дикой спешке, так что к началу чемпионата мира он не был окончательно готов. Это не помешало вводу арены в эксплуатацию.

В итоге недоделки стали причиной травмы игрока сборной Югославии перед матчем с бразильцами в группе. Разминавшийся в тоннеле «Мараканы» Райко Митич подпрыгнул и сильно ударился головой о торчащий металлический штырь. На тот момент правилами турнира замены по ходу игры не предусматривались. Югославия осталась вдесятером, пока Митичу останавливали кровотечение.

Без своего лидера команда пропустила гол в начале игры, а в итоге Бразилия выиграла со счетом 2:0. До этого хозяева турнира успели разгромить Мексику и сыграть вничью со Швейцарией. Бразильцы стали первыми в своей предварительной группе и вышли в финальную часть турнира, состоявшую из еще одного группового этапа. Компанию им составили сборные Швеции, Испании и Уругвая.

Кто набирал больше очков в этом квартете по итогам трех матчей, тот и становился чемпионом. В двух первых матчах финального раунда бразильцы просто куражились над соперниками. В каждой линии команды сверкали звезды тех лет: лучший бомбардир турнира Адемир (9 голов), главный мозг сборной Зизиньо, мощный и техничный инсайд Жаир, капитан и оплот обороны Аугусто и вратарь Барбоза, которому суждено будет стать главным неудачником за всю историю Бразилии.

После разгромных побед над Швецией (7:1) и Испанией (6:1) сомнений в чемпионстве Бразилии не было ни у кого. Уругвай, с которым предстояло сыграть в последнем туре, с большим трудом наскреб только три очка в матчах с теми же соперниками. В общественном сознании расклады были примерно такими, как если бы сейчас в гости к «ПСЖ» приехал играть «Сочи», причем хозяевам для титула хватало бы даже ничьей. Пресса уже заранее стала чествовать сборную.

Накануне матча ведущая газета вышла со следующими заголовками: «Завтра мы разгромим Уругвай». В день игры издание O Mundo опубликовала фотографию игроков сборной Бразилии с подписью «Это чемпионы мира»! Представить падение метеорита, снегопад в Рио-де-Жанейро или пришествие инопланетян было намного легче, чем поражение сборной Бразилии в последний день чемпионата мира.

«Маракана» забилась под завязку задолго до стартового свистка: 200 тысяч болельщиков предвкушали праздник. Мэр города напутствовал игроков пафосной речью, в которой также не было и тени сомнения в итоговом результате. — Вы, игроки, которых через несколько часов миллионы соотечественников будут приветствовать как чемпионов! Вы, у которых нет соперников во всем полушарии!

Вы, которые превзойдут любого конкурента! Вы, которых я уже приветствую как победителей! — отчеканил Анджело Мендес де Мораес. Первый тайм решающего матча обошелся без голов, а в начале второго хозяева открыли счет.

После гола Фриасы отпали последние сомнения в положительном для Бразилии исходе. Вообразить, что Уругвай сумеет сделать камбэк на бурлящей «Маракане» против превосходящего его в классе соперника, было невозможно. До финального свистка оставалось 24 минуты, когда огромный стадион погрузился в тишину после ответного гола Хуана Альберто Скьяффино. Счет 1:1 устраивал бразильцев, но нехорошее предчувствие уже настигло собравшихся на стадионе.

На 79-й минуте случилось страшное. Нападающий уругвайцев Альсидес Гиджа ворвался в штрафную, но не стал делать прострел, что предполагала его позиция, а пробил в ближний угол. Вратарь Барбоза к такому оказался не готов.

«Только три человека заставили замолчать «Маракану»: Фрэнк Синатра, папа Римский и я», — говорил потом автор победного гола. У хозяев еще оставалось около десяти минут, чтобы спастись, но шокированные игроки не нашли в себе сил для исправления ситуаци





sportbox / 🏆 28. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Brazilian Football World Cup 1950 Maracana Uruguay Brazilian Team Brazilian Government Brazilian Politics Brazilian Football History Brazilian Football Team Brazilian Football Stadium Brazilian Football Players Brazilian Football Victory Brazilian Football Championship Brazilian Football Team History Brazilian Football Team Triumph Brazilian Football Team Victory Brazilian Football Team Championship Brazilian Football Team History Brazilian Football Team Triumph Brazilian Football Team Victory Brazilian Football Team Championship

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ожидается снижение доли американской валюты в мировых резервахСогласно опросу World Gold Council и YouGov, 74% регуляторов ожидают снижения доли американской валюты в мировых резервах

Read more »

News HeadlinesA collection of news articles in Russian, covering various topics such as football, politics, sports, and more.

Read more »

В Германии проживают более 4 млн беженцев и перемещенных лицПочти половину беженцев в ФРГ, прибывших с 1950 года, составляют украинцы и сирийцы, сообщило Федеральное статистическое ведомство. В статистике также учтены остающиеся в живых 713 тысяч людей, переселенных после войны.

Read more »

Российские хоккеисты могут помешать заключению нового контракта Бобровского с «Флоридой» — СМИТорторелла покинул пост главного тренера «Вегаса» после поражения в финале Кубка СтэнлиHigh demands from Bobrovsky may hinder the conclusion of a new contract with Florida — Torterella left the post of head coach of Vegas after losing the Stanley Cup final. The article also mentions the departure of Torterella, the expectations of other teams, the inclusion of Galchenyuk in the database of the site 'Mir-Tvorets', the hockey player's statement about his support for the Portuguese national team in the Cup, the statement of Fetisov about the victory of three Russians in the Cup, the statement of Demidov about his support for the Portuguese national team in the Cup, and the position of Sweden, the Czech Republic and Finland against the inclusion of the Russian national team in hockey.

Read more »

FIFA's Double Standard on Racism and Its Inaction on Belarusian Children's TragedyThe FIFA World Cup, held in North America, has been a reflection of global trends, including the insatiable greed that has led to exorbitant ticket prices. However, it has also highlighted the hypocrisy of FIFA's actions and inactions in the face of racism and injustice. The article discusses the case of Ino Cat, a Korean blogger who has become the face of FIFA's campaign against racism, and the broader context of FIFA's handling of racism and injustice in football.

Read more »

Will Mexico's 2026 FIFA World Cup Live Up to Its Predecessors?The 2026 FIFA World Cup, to be held in Mexico, will be the third time the country hosts the tournament. The previous two editions, in 1970 and 1986, are renowned for the legendary performances of Pele and Maradona. The 1970 World Cup, in particular, is considered a turning point in the history of football, as it was the first time the tournament was held outside Europe and South America. The final match of that tournament, held at the Azteca Stadium in Mexico City, attracted a record-breaking attendance of 107,412 fans.

Read more »