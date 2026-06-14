Brazil vs Morocco: 1-1 Draw, Goals, Statistics, June 14, 2026

The match between Brazil and Morocco in the 1st round of the 2026 FIFA World Cup ended in a 1-1 draw. The goals were scored by Saibari and Vinicius Junior. The statistics and the match overview are provided.

Бразилия — Марокко — 1:1 — обзор матча 1-го тура ЧМ по футболу 2026, голы: Сайбари, Винисиус Жуниор, статистика, 14 июня 2026 годавыдали неоднородный по содержанию матч.

Встреча четвертьфиналиста и полуфиналиста предыдущего чемпионата мира завершилась вничью. Вероятно, болельщики ждали от этой игры большего. Всё-таки играли шестая и седьмая команды мира (по рейтингу ФИФА) – вывески мощнее по рейтингу на групповом этапе нет. Оппоненты у Дугласа Сантоса были что надо для дебюта на чемпионате мира – Диас из «Реала» и Хакими из «ПСЖ» с его постоянными рывками вперёд.

Началось всё с того, что зенитовец, поскользнувшись, жёстко снёс Браима, а потом не дал себя обыграть один в один Ашрафу. Для самой сборной Бразилии стартовые 10 минут получились очень плохими. Команда при Анчелотти готова играть «вторым номером», чтобы использовать свободное пространство и скорость своих звёзд, но план вообще не работал. Марокканцы забрали мяч, спокойно заходили на чужую треть, легко комбинировали и едва не забили быстрый гол, когда Эль-Айнауи зарядил в лицо Габриэлу.пообещал сделать игру команды более атакующей и техничной.

Действительно, шли вперёд его футболисты смело. Правда, потом бразильцы смогли покатать мяч, но с его продвижением возникали большие проблемы. Игроки просто не понимали друг друга, допускали элементарный брак, слабо взаимодействовали на половине поля соперника. Только на исходе четверти часавскрыл оборону марокканцев проходом слева и кроссом на Игора Тьяго, однако рослый снайпер не попал головой по мячу из хорошей позиции.

Казалось, в этот отрезок матча Анчелотти мог чуть-чуть выдохнуть, но как раз в середине первого тайма Бразилия пропустила в переходной фазе. Какой же чудесный пас вырезал Диас из центра поля за спины центральным защитниками на ход Сайбари! Форвард ПСВ убежал от Габриэла с Маркиньосом и ловко перекинул Алиссона. Повела сборная Марокко абсолютно по делу..

Ответный гол – тоже плод выдающегося мастерства футболиста «Реала». Вини разыграл слева двоечку с Бруно Гимарайнсом, без видимых усилий ушёл в штрафной от Эль-Айнауи и неотразимо пробил почти с линии вратарской на средней высоте. Если в футболе и есть аналог «офиса» Александра Овечкина, то эта позиция Винисиуса вполне под определение подходит. Это был лучший эпизод Бразилии в атаке до перерыва.

В первом тайме Бразилия в два раза уступила Марокко по ударам. В перерыве Анчелотти решился на двойную замену. При этом Дугласа Сантоса оставил на поле. Итальянец снял с игры тех, кто получил жёлтые карточки.

Впрочем, и по игре правый защитник Ибаньес и опорник Каземиро вполне заслуживали отправиться на скамейку. Тренер выпустил опытнейших Данило и Фабиньо. Во втором тайме сборная Бразилии улучшила контроль мяча и переходных фаз – у марокканцев исчезла контригра. Тем не менее, с созданием голевых моментов по-прежнему не клеилось.

По истечении часа матча Анчелотти бросил в бой и Луиса Энрике, а вместе с зенитовцем – Кунью из «Манчестер Юнайтед» вместо Игора Тьяго. Луис Энрике тут же раскрутил комбинацию с участием Бруно Гимарайнса и Рафиньи – хавбек «Барсы» немного не дотянулся до мяча, посланного вдоль ворот. Но после этого сборная Марокко словно вспомнила обещание Уаби и завладела инициативой. В штрафной бразильцев появилось напряжение.

Тем не менее в целом складывалось впечатление, что команды Анчелотти и Уаби – фаворитов группы – устраивает ничья. Словенский судья Винчич не хотел останавливать шоу – добавил 10 минут. Только в компенсированное время марокканцы впервые пробили в этом тайме. У бразильцев тоже был шанс забить в концовке, но свой голевой момент они не реализовали.

В итоге команда Анчелотти уступила Марокко по xG (1,27 против 1,52) и общему количеству ударов (13:14), однако превзошла по попаданиям в створ (5:3) и касаниям мяча в чужой штрафной (22:13).





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Brazil Morocco FIFA World Cup Draw Goals Statistics

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