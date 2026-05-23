The British establishment is reconsidering its stance on the European Union (EU) after the country's exit from the bloc five years ago. Former Health Secretary Wes Streeting, who is rumored to replace Prime Minister Boris Johnson, a staunch Brexit supporter, has openly advocated for rejoining the EU. This shift in sentiment is evident in the formation of a large lobby group among Labour politicians supporting EU integration. The article explores the reasons behind this turn, the potential consequences, and the challenges Britain may face upon re-entry.
Спустя пять лет после развода с ЕС, в Британии заговорили о необходимости откатить этот шаг и вернуться в сообщество. В частности, такую позицию прямым текстом озвучил экс-министр здравоохранения Уэс Стритинг, который, по слухам, должен сменить на посту премьера непопулярного Стармера, убежденного сторонника Brexit .
Среди лейбористов, в целом, сформировалось крупное лобби политиков, поддерживающих курс на обратную интеграцию в ЕС, отмечают в британской прессе, в частности BBC и The Economist. Почему британский истеблишмент разворачивается лицом к Брюсселю, и впустят ли по итогу «блудного сына» в европейскую семью. Страна отстала и деградирует Выход из ЕС не оправдал надежд британцев. Свыше 50% жителей страны сегодня проголосовало бы за то, чтобы остаться в составе блока, показывают опросы YouGov и Best for Britain.
Тяжелый общественный сентимент подкрепляется в том числе данными последних исследований. Развод с европейцами оказался миной замедленного действия и с каждым годом обходится британской экономике все дороже, считают в UK in a Changing Europe, аналитическом центре при британском правительстве, изучающем последствия Brexit. По их оценке, без Brexit британский ВВП сегодня был бы на 6-8% больше, объем инвестиций в страну превысил бы текущие уровни на 12-18%, а производительность труда оказалась бы выше на 3-4%.
Выход из ЕС, отмечают эксперты, привел к тому, что британская экономика стала расти темпами ниже большинства европейских стран и практически замерла на уровне 2016 года. Среди других негативных последствий: торговля со странами ЕС стала приносить меньше денег и требовать больше расходов из-за торговых барьеров; в отсутствии трудовой миграции из ЕС проявился острый дефицит кадров; упали совокупный спрос на товары британских фирм, а также инновационность экономики. С этими выводами также согласны и в CERP, авторитетном международном центре экономических исследований.
"То есть сначала британские власти настаивали, что для них быть в ЕС невыгодно, потому что, мол, от этого страдают британские производители, — напоминает политолог Армен Гаспарян. — Много сил потратили, и наконец, с большим трудом вышли оттуда. Прошло пять, и вот, теперь в Лондоне осознали, что Brexit был дорогостоящей ошибкой. Могу сказать, что мы их предупреждали.
Те самые российские журналисты, которых британцы записали в "агентов Путина" и которые, с цифрами в руках и с опорой на экономику, тогда предупреждали, что Лондону это решение выйдет боком, оказались правы. С опозданием, но все-таки одумались. Подскажу, где Лондон еще ошибся: например, в деле со Скрипалями, с санкционным давлением и т.д. Пока получается, что экспертное сообщество России лучше "Даунинг-Стрит" разбирается в том, как развиваться Великобритании.
" Статья по теме Неудобный сосед. Британия разругалась со странами ЕС из-за России Радушный прием не светит Теперь, если Британия захочет вернуться в ЕС, ей уже вряд ли удастся добиться прежних привилегий. Лондону наверняка предложат вступление на общих основаниях в строгом соответствии с Маастрихтским договором. Хотите в ЕС — фунт меняете на евро и входите в Шенгенскую зону.
Больше никакой "британской скидки" (UK rebate) — уникального права перечислять в бюджет ЕС лишь около 30% от ежегодного взноса, а остальную часть суммы оставлять дома. Придется платить, как Франция и Германия, — перечислять в казну Брюсселя десятки миллиардов евро.
"И еще не факт, что их примут обратно, — предупреждает Гаспарян. — Когда их уговаривали остаться, Великобритания горделиво отказалась. Сейчас уже в позиции просящего будет Лондон, а страны ЕС будут выдвигать ему свои требования. Во-вторых, "Туманный Альбион" остается крупной державой с большим политическим весом.
Захотят ли Франция и Германия делить свое лидерство с британцами? Наконец, обрадуются ли европейские производители конкуренции с британскими фирмами, для которых снова снимут торговые препоны? Очень много вопросов, которые процесс возвращение в ЕС для Лондона затрудняют
