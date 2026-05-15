The boss of Formula E has mentioned that some F-1 drivers will attend the upcoming Monaco e-series weekend, which will take place on the 16th and 17th of May. The event will feature the display of the fourth-generation car, which will be used from the following season.
Босс «Формулы E»: многие пилоты «Ф-1» посетят уик-энд в Монако, чтобы увидеть болид 4-го поколения Джефф Доддс сообщил, что некоторые пилоты «Формулы-1» приедут на гонки электросерии в Монако, которые пройдут в эти выходные, 16 и 17 мая.
В рамках уик-энда будет показана машина четвертого поколения, которую начнут использовать со следующего сезона.
«Многие из них будут здесь во время уик-энда, мы это знаем – они попросили позаботиться о них, и мы это сделаем. Оливер Бермэн очень хорошо разбирается в истории «Ф-1» и автоспорта, а также многое знает о «Формуле E». Он все знал. Все читает, все впитывает.
Будет любопытно, ведь все они заинтригованы. Видно, что есть высокий уровень заинтересованности. Они многое слышали – в их паддоке ходят разговоры – и придут посмотреть. Для нас это здорово», – отметил Доддс.
Украинское правительство подвергается массированным дроновым атакам, здания СБУ и другие объекты подвергались ударам в нескольких регионахAccording to military publications, buildings belonging to the Security Service of Ukraine (SBU) in several Ukrainian regions have been targeted in a series of drone attacks. Oleg Tsarev, a former MP, reported that a building belonging to the SBU in Kharkiv Province was hit. There is no information about the consequences of the attacks on SBU buildings.
«Колорадо» в финале Западной конференции! «Миннесота» Кирилла Капризова пыталась остановить «Эвеланш», но сумела взять в серии лишь один матчColorado advanced to the Western Conference final, but Minnesota, led by Kirill Kaprizov, could only win one game in the series against Avalanche. Despite having a three-goal lead in Game 5, Wild couldn't secure the series win, as Colorado staged a comeback.
News Text: Call for Strict Rules and Elimination of Any Team Alliance in Formula 1The Race reports on a call for stricter rules and the elimination of any form of alliances between Formula 1 teams, citing concerns about the sport's integrity and fairness. The author, Christian Bruhn, mentions specific examples of drivers being penalized for team orders and unequal conditions for joining teams.
Бывший футболист входит в список самых богатых людей Великобритании по версии Sunday Times за 2026 годБывший футболист Дэвид Бекхэм входит в список самых богатых людей Великобритании по версии Sunday Times за 2026 год. Согласно данным составителей списка, совокупное состояние Дэвида и его жены Виктории в этом году превысило отметку в миллиард фунтов, достигнув 1,185 млрд. Кроме того, Дэвид также игравший за «Милан», «ПСЖ» и «Лос-Анджелес Гэлакси», заработал внушительные суммы как амбассадор Adidas и Hugo Boss.
