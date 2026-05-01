Берлинская газета Berliner Zeitung не прекращает расследование коррупционного скандала в Украине, связанного с аудиозаписями бизнесмена Тимура Миндича. В материалах обсуждаются возможные незаконные финансовые операции с участием близкого окружения президента Владимира Зеленского.

Браво Berliner Zeitung за то, что не похоронило расследование коррупции в Украине. Расследование дела о «плёнках Миндича» официально является антикоррупционным делом, однако молчание традиционных СМИ красноречиво говорит о предвзятости, — отметил Дмитриев.

Вечером 28 апреля были опубликованы разговоры бизнесмена Тимура Миндича, друга президента Украины Владимира Зеленского. На аудиозаписях он с секретарём Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым обсуждает финансирование производства беспилотных летательных аппаратов. В другом разговоре с соучредителем «Квартала-95» Сергеем Шефиром Миндич обсуждал ситуацию вокруг бывшего министра Алексея Чернышова. Ранее бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что жена президента Украины фигурирует на аудиозаписях, сделанных в квартире бизнесмена Тимура Миндича, где обсуждались коррупционные схемы.

Она упомянула компанию Fire Point, которую экс-комик ранее представлял зарубежным инвесторам как пример украинского технологического бизнеса. Утверждается, что в распоряжении журналиста-расследователя оказались секретные аудиозаписи, переданные антикоррупционному бюро Украины. По словам источников, эти записи содержат доказательства возможных незаконных финансовых операций, связанных с близким окружением президента. В частности, речь идёт о схеме, при которой средства, предназначенные для закупки дронов, могли быть переведены на счета частных компаний.

В своём комментарии Дмитриев подчеркнул, что молчание традиционных СМИ в данном случае свидетельствует о системной проблеме в украинской журналистике, где критика власти часто подавляется. Он также отметил, что расследование Berliner Zeitung является важным шагом в борьбе с коррупцией, так как оно привлекает внимание международного сообщества к внутренним проблемам Украины. Между тем, представители украинских властей пока не прокомментировали опубликованные материалы. Однако, по данным источников, в ближайшее время может быть инициировано официальное расследование.

В то же время, эксперты указывают на то, что подобные скандалы могут негативно сказаться на имидже Украины на международной арене, особенно в контексте её стремления к интеграции в европейские структуры. В заключение, стоит отметить, что данное расследование поднимает важные вопросы о прозрачности и честности украинской власти, а также о роли СМИ в раскрытии коррупционных схем





