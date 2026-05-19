A Futuristic Science Museum Opens in China's Hainan Provence

A new science museum, the Hainan Science Museum, is located in the city of Haikou, near the Uuyuan National Water-Mangrove Park. The building is a futuristic structure which reminds visitors of a spaceship, and has unique design that stands out from the environment.
Китайский город Хайкоу, на границе национального водного болотного парка реки Уюань, официально открылся Хайнаньский музей науки. Здание представляет собой футуристическую конструкцию, которая визуально парит над ландшафтом, и уже стала новой архитектурной доминантой региона, привлекая внимание своим необычным силуэтом.
Реализация этого проекта стала ответом на современные вызовы в сфере образования и музейного дела — задача музея заключается не в сухой трансляции фактов, а в развитии у детей навыка задавать правильные вопросы. Концепция здания строится на идее свободного потока знаний, где пространство, функции и информация плавно перетекают друг в друга, не ограничивая посетителя жесткими рамками. Площадь музея составляет более 46,5 тысяч квадратных метров.
Конструктивно здание опирается на три бетонных ядра, что позволило архитекторам отказаться от колонн внутри выставочных залов и создать ощущение открытого, «воздушного» пространства. Кольцеобразная структура музея соединяет все галереи единым спиралевидным маршрутом, который позволяет гостям самостоятельно выбирать траекторию движения, избегая навязанных путей. Внутреннее устройство музея предлагает два сценария посещения. Верхний вход создает эффект погружения: посетители постепенно спускаются вниз, проходя через экспозиции, посвященные глубокому космосу, океану, тропическим лесам и сельскому хозяйству.
Нижний вход, напротив, предлагает путь постепенного восхождения — от детских интерактивных зон через науку и биологию к технологиям и космосу. В инфраструктуру комплекса также вошли планетарий, кинотеатр с гигантским экраном и уютная площадь для отдыха
