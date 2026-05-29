Austrian Court Sentences 21-Year-Old to 15 Years in Prison for Terrorist Plot and Conspiracy

A 21-year-old Austrian man was sentenced to 15 years in prison for planning a terrorist attack and conspiracy to commit murder. He was also found guilty of creating a terrorist cell and a plot to kill people.

Земельный суд в австрийском городе Винер Нойштадт в четверг, 28 мая, приговорил к 15 годам лишения свободы 21-летнего гражданина Австрии Берана А., который готовил Помимо попытки нападения на гостей концерта Свифт на венском стадионе"Эрнст Хаппель", Беран А. был признан виновным в создании террористической ячейки(ИГ) и заговоре с целью убийства.

В ходе процесса он рассказал, как получал инструкции от боевиков ИГ, к которой присоединился в 2023 году, и описал свои безуспешные попытки собрать взрывное устройство.должны были пройти с 8 по 10 августа 2024 года в рамках ее европейского турне под названием The Eras Tour. На них ожидалось более 170 тысяч зрителей. После того как австрийские власти при содействии американских спецслужбВместе с Бераном А. на скамье подсудимых находился 21-летний Арда К., которого приговорили к 12 годам лишения свободы.

По данным прокуратуры, оба вместе с третьим сообщником - Хасаном Э., находящимся под стражей в Саудовской Аравии, - в конце 2023 годаБеран А. заявил в суде, что отправился в Дубай и купил два ножа с целью нападения, но в решающий момент его охватила паника, и он отказался от своего плана. Когда Беран А. и Арда К. вернулись из Дубая и Стамбула, так и не совершив нападений, Хасан Э. ударил ножом охранника мечети Аль-Харам в Мекке в шею и ранил еще четырех человек, прежде чем был обезврежен и арестован.

Лондон, Париж, Берлин, а теперь и Манчестер. Европейские города все чаще становятся мишенью радикальных исламистов. Самые резонансные теракты в Европе за последние годы - в фотогалерее DW. Исламизм остается главной угрозой безопасности в Германии, сообщил еженедельник Welt am Sonntag со ссылкой на Федеральное ведомство по уголовным делам.

Теракт в Киеве: глава патрульной полиции подал в отставку из-за действий полицейских Из-за того, что двое полицейских во время теракта в Киеве скрылись с места происшествия, начальник патрульной полиции Украины подал в отставку. По его словам, все руководители этих полицейских будут отвечать по закону.





