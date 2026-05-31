Aurus впервые откроет двери обновлённым Senat и Senat Long на ПМЭФ‑2026

Aurus впервые откроет двери обновлённым Senat и Senat Long на ПМЭФ‑2026
📆5/31/2026 7:49 AM
📰РИА Новости
На ПМЭФ‑2026 российский бренд Aurus представит полностью обновлённые модели премиум‑класса Senat и Senat Long, а также анонсирует новые автомобили других отечественных марок, включая Volga, Jeland и Lada.

Российский автоконцерн Aurus готовится к знаковому событию - впервые представить обновлённые версии своих самых престижных моделей Aurus Senat и Aurus Senat Long широкой публике. Презентация запланирована на Международном экономическом форуме ( ПМЭФ‑2026 ), который пройдёт в Санкт‑Петербурге в начале июня.

По словам представителей бренда, на мероприятии будет продемонстрирован полностью переосмысленный внешний вид Senat, а также впервые открыто для зрителей полное обновление седана длинной колесной базой - Aurus Senat Long. До этого автомобиля можно было увидеть лишь в закрытых показах для официальных партнёров и государственных чиновников. Теперь же его ожидает первая публичная демонстрация, что позволит потенциальным клиентам и автолюбителям оценить масштабные изменения в дизайне, интерьере и технологическом оснащении.

Компания акцентирует внимание на том, что модернизация затронула все ключевые системы: внедрена новая платформа с улучшенной аэродинамикой, усилены системы безопасности, а также установлены передовые мультимедийные решения, совместимые с последними стандартами подключения

