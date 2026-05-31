Aurus впервые откроет двери обновлённым Senat и Senat Long на ПМЭФ‑2026

На ПМЭФ‑2026 российский бренд Aurus представит полностью обновлённые модели премиум‑класса Senat и Senat Long, а также анонсирует новые автомобили других отечественных марок, включая Volga, Jeland и Lada.

Российский автоконцерн Aurus готовится к знаковому событию - впервые представить обновлённые версии своих самых престижных моделей Aurus Senat и Aurus Senat Long широкой публике. Презентация запланирована на Международном экономическом форуме ( ПМЭФ‑2026 ), который пройдёт в Санкт‑Петербурге в начале июня.

По словам представителей бренда, на мероприятии будет продемонстрирован полностью переосмысленный внешний вид Senat, а также впервые открыто для зрителей полное обновление седана длинной колесной базой - Aurus Senat Long. До этого автомобиля можно было увидеть лишь в закрытых показах для официальных партнёров и государственных чиновников. Теперь же его ожидает первая публичная демонстрация, что позволит потенциальным клиентам и автолюбителям оценить масштабные изменения в дизайне, интерьере и технологическом оснащении.

Компания акцентирует внимание на том, что модернизация затронула все ключевые системы: внедрена новая платформа с улучшенной аэродинамикой, усилены системы безопасности, а также установлены передовые мультимедийные решения, совместимые с последними стандартами подключения





РИА Новости / 🏆 16. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Aurus Senat Aurus Senat Long ПМЭФ‑2026 Российские Автомобили Автопром

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Шайдоров о ситуации с зарплатой: «В контракте сроком действия до конца 2026 года стоит обязательство по завоеванию медали на Олимпиаде-2030»Олимпийский чемпион Милана-2026 казахстанский фигурист Михаил Шайдоров прокомментировал ситуацию со своей зарплатой.

Read more »

Кунде приехал в сборную Франции в рваных джинсах, заправленных в ковбойские сапоги, серой футболке с Бобом Марли и сумкой Louis Vuitton с торчащим кабелем от PlayStation 1Футболисты сборной Франции сегодня прибыли в расположение национальной команды в преддверии ЧМ-2026.

Read more »

Дешам об ожиданиях от Франции на ЧМ: «Мне не нравится, что люди уже думают про финал. Там 7-8 команд с такими же амбициями. Есть важное словоГлавный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался об ожиданиях от команды на ЧМ-2026.

Read more »

Инфантино о ЧМ-2026: «Величайший, самый инклюзивный и масштабный чемпионат мира в истории. Миллионы гостей, миллиарды зрителей»Президент ФИФА Джанни Инфантино сделал громкое заявление о том, что ждет фанатов на грядущем ЧМ-2026.

Read more »

– 1-я команда НХЛ, вышедшая в финал Кубка Стэнли с 12-1 по сумме 3 серий при текущем формате плей-офф«Каролина» обыграла «Монреаль» (4-1) в финале Восточной конференции и вышла в финал Кубка Стэнли-2026.

Read more »

Как минимум 2 российских хоккеиста выиграют Кубок Стэнли в 3-м сезоне подрядВ финальной серии Кубка Стэнли-2026 встретятся «Каролина» и «Вегас».

Read more »