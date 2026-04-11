Artemis II: Успешное завершение миссии и перспективы освоения Луны

Artemis II: Успешное завершение миссии и перспективы освоения Луны
Artemis IIЛунаКосмическая Миссия
📆4/11/2026 7:33 AM
📰lentaruofficial
Миссия Artemis II, ознаменовавшая собой возвращение США к пилотируемым полетам к Луне, завершилась успешно. Рассмотрены основные этапы миссии, планы на будущее, а также критические оценки высокой стоимости проекта.

В 01:40 по московскому времени стало известно, что экипаж космического корабля надел скафандры, готовясь к этапу возвращения на Землю. До момента приземления оставалось критически мало – всего 23,5 тысячи километров. Скорость спускаемого аппарата оценивалась в пять километров в секунду, что требовало максимальной бдительности и слаженной работы всех систем.

В 03:01 по московскому времени произошло ключевое событие: сразу после контакта с водной поверхностью надулись пять ярко-оранжевых баллонов, разработанных для обеспечения безопасного приводнения. Эти баллоны сыграли решающую роль в удержании корабля в вертикальном положении, предотвращая его опрокидывание и обеспечивая условия для эвакуации экипажа. Это был кульминационный момент исторической миссии, знаменующий успешное завершение сложного путешествия. Соединенные Штаты Америки впервые за последние пятьдесят лет отправили людей к Луне. Запуск космического корабля был осуществлен с площадки 39А Космического центра имени Джона Кеннеди, расположенного в штате Флорида (США), в ночь на 2 апреля. Эта знаменательная миссия, получившая название Artemis II, стала важным шагом в реализации амбициозных планов по освоению Луны. На борту корабля находились опытные астронавты НАСА, в числе которых Рид Уайзман, а также представители других космических агентств, что подчеркивало международный характер сотрудничества в области космических исследований. Artemis II представляет собой значительный прогресс в сфере пилотируемых космических полетов. Она продемонстрировала способность человека покидать околоземную орбиту и осуществлять сравнительно близкие пролеты мимо Луны. Последний раз подобное достижение было зафиксировано в декабре 1972 года, когда в рамках миссии Apollo 17 американские астронавты совершили высадку на Луну. Основной целью Artemis II стала всесторонняя проверка работоспособности основных систем пилотируемого корабля Orion. Миссия предусматривала тестирование различных аспектов, от навигации и связи до жизнеобеспечения и теплозащиты. Первоначально запуск миссии планировался на 2023 год, однако сроки несколько раз сдвигались. В итоге, после нескольких этапов подготовки, пилотируемая лунная миссия Artemis II была объявлена успешно завершенной. Высокопоставленные представители космических агентств выразили удовлетворение достигнутыми результатами и подтвердили решимость продолжать программу освоения Луны. Было подчеркнуто, что Соединенные Штаты намерены регулярно совершать полеты к Луне, до тех пор, пока не будет осуществлена высадка астронавтов на ее поверхность, запланированная на 2028 год. Заявление о создании постоянной базы на Луне подчеркивает стратегическое значение этой программы. «Мы вновь в строю в деле отправки астронавтов на Луну и их безопасного возвращения. Это только начало. Мы собираемся вновь часто осуществлять это, пока не высадимся на ней в 2028 году и не начнем строить нашу базу», - прокомментировали представители NASA. В контексте текущих событий наблюдается обострение конкуренции между Соединенными Штатами Америки и Китаем в области освоения космоса, особенно в отношении Луны. Оба государства проявляют активный интерес к лунным исследованиям и планируют реализацию амбициозных программ. Однако, запуск Artemis II вызывает и критические оценки. Ряд экспертов выражают опасения относительно высокой стоимости американской миссии к Луне. По их оценкам, один запуск ракеты Space Launch System, с последующим выводом корабля Orion на орбиту, обходится в более чем миллиард долларов. С учетом стоимости разработки и эксплуатации всей системы, общая сумма затрат оценивается в десятки миллиардов долларов. По мнению критиков, такие масштабные траты не соответствуют текущим экономическим реалиям. Некоторые эксперты утверждают, что вложения в лунную программу окупятся лишь к 2050 году. «Конкретно этот запуск обходится минимум в 50 миллиардов, сама ракета стоит два-три миллиарда (...) Для этого нужна база, нужно построить инфраструктуру для пользования ресурсами», — отмечают специалисты. Данные обстоятельства требуют тщательного анализа и оценки эффективности космических программ

Artemis II Луна Космическая Миссия НАСА Пилотируемый Полет Космос Соединенные Штаты Китай Space Launch System Орбита

 

