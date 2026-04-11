Успешное завершение миссии Artemis II знаменует собой важный шаг в освоении космоса. США возвращаются к Луне спустя 50 лет, готовя почву для будущих миссий и высадки на лунную поверхность.

В 01:40 по московскому времени экипаж корабля надел скафандры, готовясь к этапу, когда до Земли оставалось всего 23,5 тысячи километров. Скорость корабля в этот момент составляла пять километров в секунду, обеспечивая быстрое продвижение к заданной цели. В 03:01 сразу после касания воды, что стало финальной точкой возвращения, были активированы пять ярко-оранжевых баллонов.

Эти баллоны были развернуты для стабилизации корабля в вертикальном положении, критически важного для безопасного завершения миссии и предотвращения переворота. Это событие знаменует собой важный этап в освоении космоса, когда Соединенные Штаты Америки впервые за пятьдесят лет направили людей к Луне. Старт миссии Artemis II состоялся с площадки 39A Космического центра имени Джона Кеннеди, расположенного в штате Флорида, в ночь на 2 апреля. На борту корабля находились астронавты НАСА, в том числе Рид Уайзман. Важно отметить, что этот полет происходит на фоне растущей конкуренции между США и Китаем за доминирование в исследовании Луны и космоса в целом.\Запуск Artemis II представляет собой значительный шаг вперед, поскольку корабль с экипажем впервые за более чем полвека покинул околоземную орбиту и совершил сравнительно близкий пролет мимо Луны. Последний раз люди приближались к Луне настолько близко в декабре 1972 года, когда проходила миссия Apollo 17, ознаменовавшая собой завершение предыдущего этапа освоения Луны. Основной задачей Artemis II, помимо пролета вокруг Луны, была проверка работоспособности ключевых систем пилотируемого корабля Orion. Первоначально предполагалось, что миссия стартует еще в 2023 году, но реализация была отложена по техническим причинам. Важно подчеркнуть, что успешное завершение Artemis II подтверждает стремление США к продолжению лунной программы. По заявлению официальных лиц, Соединенные Штаты намерены продолжать полеты к Луне с целью высадки на ее поверхность, запланированной на 2028 год. «Мы вновь в строю в деле отправки астронавтов на Луну и их безопасного возвращения. Это только начало. Мы собираемся вновь часто осуществлять это, пока не высадимся на ней в 2028 году и не начнем строить нашу базу», - подчеркнули представители NASA, выражая уверенность в долгосрочном характере лунной программы. Это амбициозное заявление отражает стратегическое видение будущего освоения космоса и укрепления позиций США в этой области.\Однако, стоит отметить, что реализация миссии Artemis II сопряжена со значительными финансовыми затратами. Некоторые эксперты считают американскую миссию к Луне Artemis II чрезмерно дорогостоящей. По их оценкам, один запуск ракеты Space Launch System, включая вывод корабля Orion на орбиту, обходится более чем в миллиард долларов. Критики указывают на огромные расходы, связанные с запуском ракет, и ставят под сомнение экономическую целесообразность программы. Они отмечают, что, несмотря на изначально запланированное сокращение расходов, программа продолжается, что вызывает вопросы о ее долгосрочной финансовой устойчивости. «Конкретно этот запуск обходится минимум в 50 миллиардов, сама ракета стоит два-три миллиарда (...) Для этого нужна база, нужно построить инфраструктуру для пользования ресурсами», - заявил эксперт, подчеркивая необходимость создания лунной базы и инфраструктуры для освоения ресурсов Луны. Сторонники программы, в свою очередь, настаивают на стратегической важности освоения Луны для науки, технологий и национальной безопасности, утверждая, что инвестиции в космос окупятся в будущем, открывая новые возможности для человечества





