The Arsenal football team has officially become the Premier League champions, ending a 22-year title drought. The team secured the title in the 37th round of the season, beating Manchester City in the final match. The victory was made possible by the timely arrival of new players, such as Saul Niguez, Nicolas Pepe, and Martin Odegaard, who contributed to the team's success.

аж с начала января. Продление этой серии в 37-м туре окончательно сделало бы «Арсенал» чемпионом. А оно и сделало! Подумаешь, в соперниках оказался «Манчестер Сити».

На следующий день после того, как просочилась информация о скором прощании клуба с Пепом Гвардиолой. Быстрого гола не случилось. По крайней мере, легитимного, ведь Семеньо перед точным ударом после закидушки Холанда забрался в офсайд. Ещё Антуан здорово уходил от Трюффера в лицевую и катил на Доку.

Тот убрал на замахе Скотта, да вот пробил низом слишком слабо – Петрович без проблем справился.

«Борнмут» бегать вперёд тоже не стеснялся. Как и губить голевые моменты. Эванилсон вот бил в упор, буквально с линии вратарской, вслед за прострелом Таверньера. И умудрился промазать.

Такому есть только одно оправдание – тоже «вне игры». Позже, правда, бразилец исправился удачным действием в обороне, заблокировав мощнейший выстрел Холанда с подбора. А вот Крупи отметился впереди! На 40-й минуте француз дождался рывка Таверньера мимо Нунеса с последующей передачей.

Эли шедеврально закрутил практически в дальнюю девятку из-под Хусанова и заставил кричать от восторга значительную часть северного Лондона. И ведь промежуточное преимущество «Борнмута» точно не назвать незаслуженным: «Сити», конечно, мячом владел больше и бил по воротам чаще, только качеством совсем не выделялся. 0,36 xG за весь первый тайм – не прямо по-чемпионски. Против 0,64 у соперника. Гвардиоле срочно нужно было что-то менять.

Или кого-то. Не прошло и минуты после перерыва, как Холанд устроил О'Райли выход один на один с Петровичем. Победителем эпизода вышел вратарь, потащив тычок низом! Но и Доннарумме пришлось геройствовать, ликвидируя вторую попытку Эванилсона.

Пеп сделал сразу тройную замену, выпустив на подмогу Савио, Фодена и Шерки. Потом и Мармуш вышел. Сверкали не они, а по-прежнему Крупи. Француз был близок к дублю.

Райан зарядил в штангу. Эванилсон смело играл пяткой возле чужой штрафной, наплевав на статус соперника. Ещё Райан едва не положил «свояка» в ближний угол рикошетом от О'Райли. Доннарумма проявил бдительность.

Порой складывалось впечатление, будто за чемпионство сражается именно «Борнмут». Настолько хорош он был на фоне скованных звёзд «Сити». Те, конечно, организовали навал. Да только сравнять счёт удалось слишком поздно: Холанд сделал это на 90+5-й минуте при шести добавленных.

Ещё и повезло вновь не пропустить перед этим: Брукс попал в штангу с выхода один на один. Впрочем, какая теперь разница?

«Арсенал» – чемпион за тур до финиша! И это не сон! Перерыв продлился 22 года! Гвардиола всё-таки уходит проигравшим.

По ходу трансляции показали грустного болельщика «Сити». Того самого, который ранее язвительно показывал, будто пьёт из пустой бутылки с эмблемой «Арсенала». Весьма символично. Ну а «Борнмут» вцепился за возможную путёвку в Лигу чемпионов, однако из-за гола Холанда фактически упустил её.

В субботу нужно громить «Ноттингем Форест» на выезде и дождаться крупного поражения «Ливерпуля» от «Брентфорда», чтобы ликвидировать разницу мячей – сейчас «+6» в пользу конкурента. Такой сценарий выглядит совсем уж фантастичным. Зато команда Ираолы гарантировала себе участие в еврокубках – впервые за 127-летнюю историю клуба





championat / 🏆 29. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Arsenal Premier League Champions Manchester City Title Drought Football Team New Players Timely Arrival Contribution Success Victory

United States Latest News, United States Headlines