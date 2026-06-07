Armenian Presidential Elections: Support the Rain, Believe in Change

The 19th Armenian Presidential Elections have opened, with 19 political parties participating, including the ruling 'Civil Contract' party led by Nikol Pashinyan. According to Reuters polls, the Pashinyan-led party is supported by 32% of voters. The second-placed party, with 11%, is 'Strong Armenia' led by Russian billionaire Samvel Karapetyan. The elections are taking place against the backdrop of deteriorating relations between Russia and Armenia after the signing of the law on the start of the accession process for Armenia to the European Union and the holding of a summit of the European Political Community in the capital. After this, Moscow de facto began a trade war with Yerevan.
Поддержите Дождь! Мы верим, что с вами мы сможем добиться перемен к лучшему. Избирательные участки открылись в 8:00 по местному времени и закроются в 20:00.
В выборах участвует 19 политических сил, среди которых правящая партия «Гражданский договор» во главе с Николом Пашиняном. Как пишет Reuters, опросы общественного мнения показывают, что партия Пашиняна поддерживается 32% избирателей. На втором месте, согласно опросам, с 11% идет «Сильная Армения» во главе с российским миллиардером Самвелом Карапетяном. Выборы проходят на фоне ухудшения отношений России и Армении после подписания закона о начале процесса вступления Армении в Евросоюз и проведения в столице саммита Европейского политического сообщества весной.
После этого Москва де-факто начала торговую войну с Ереваном. Нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян уже проголосовал на сегодняшних выборах и заявил, что отношения между Арменией и Россией имеют институциональную глубину и основаны на обоюдном уважении. Утром глава ЦИК Армении сообщил, что два председателя и один секретарь участковых избирательных комиссий были задержаны силовиками ночью, причины он не уточнил. Oragir.
News отмечает, что с раннего утра в Гюмри проводятся обыски и задержания. Так, в штабе блока «Армения» (его возглавляет бывший президент Кочарян) прошли обыски — задержана кандидат в депутаты Асмик Саградян. Кроме того, издание утверждает, что обыски проводятся в штабах «Сильной Армении», а также у правозащитника Карапета Погосяна. Причины не уточняются
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