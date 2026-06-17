Argentina vs Algeria: Messi's hat-trick and Norway's victory over Iraq

The FIFA World Cup 2026 final match between Argentina and Algeria ended with a score of 3:0 in favor of Argentina. Lionel Messi scored a hat-trick, surpassing Miroslav Klose's record of 16 goals in the tournament. The match was broadcast on Match TV, which also shows the final stage of the tournament in the USA, Canada, and Mexico. The Norwegian team won against Iraq in the previous match. The Austrian team started the tournament with a victory over Jordan.
Встреча в Канзас-Сити завершилась со счетом 3:0 в пользу аргентинцев. Месси повторил рекорд Мирослава Клозе по количеству голов на чемпионате мира (по 16). Телеканал «Матч ТВ» показывает матчи финальной стадии чемпионата мира, который проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
Это невероятно. Он так играет уже 20 лет. Тренер сборной Аргентины — о хет-трике Месси в ворота Алжира на ЧМ-2026. Чемпионат мира.
Тренер сборной Норвегии Сольбаккен после победы над Ираком на ЧМ-2026: «Игрокам будет полезно не видеть меня следующие два дня». Австрия - Иордания. Голы и лучшие моменты (видео). Чемпионат мира-2026.
Футбол. Нападающий сборной Иордании Ольван признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 против Австрии. Сборная Австрии стартовала на ЧМ-2026 с победы над командой Иордании. Карни Чуквуэмека не попал в пустой створ ворот (видео).
Австрия - Иордания. Чемпионат мира-2026. Футбол. Тренер сборной Норвегии Сольбаккен после победы над Ираком на ЧМ-2026: «Игрокам будет полезно не видеть меня следующие два дня».
Де Пауль: «Месси не придает значения индивидуальным рекордам и ставит на первое место командный результат». Месси рассказал, почему заплакал после гола в ворота сборной Алжира на ЧМ-2026. Не знаю, можно ли это так назвать». Рабьо раскритиковал газон в матче ЧМ-2026 со сборной Сенегала.
Аргентина - Алжир. Голы и лучшие моменты (видео). Чемпионат мира-2026. Футбол.
Правилами применения рекомендательных технологий. Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал». Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 841
Argentina Vs Algeria Messi's Hat-Trick Norway's Victory Over Iraq Austria Vs Jordan Best Moments And Goals Recommendational Technologies Sportbox.Ru
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Вагабонд о критике «Амкала» фанатами, Дзюба в «Спартаке» и победе 2Drots над «Матч ТВ»Russian news text about football, including comments from 2Drots's defender, the future of Dzuba in Spartak, and the team's victory over Match TV in the MFL-7 group stage.
Read more »
2026 FIFA World Cup: Record-breaking tournament with more matches, breaks, and new hostsThe 23rd edition of the FIFA World Cup, set to take place in Mexico, Canada, and the United States, will feature a record number of matches, teams, and breaks. The tournament will have 60% more matches than previous editions, with 104 games in total.
Read more »
News Text: FIFA World Cup 2026 Group B Match and Related NewsThe news text covers the match between Group B teams, the goals, and the upcoming matches. It also includes quotes from coaches and players, as well as the TV coverage and the anthem performances of the participating countries.
Read more »
Brazilian National Team Loses First Match of 2026 World CupThe Brazilian National Team suffered a shocking loss in their first match of the 2026 World Cup, falling to Morocco in the final match of the tournament in New York. The loss raises questions about their chances of winning the World Cup.
Read more »
Месси о повторении рекорда Клозе: 'Большая честь быть рядом с ним, но это просто статистика, для меня это ничего не значит. Роналдо – один из величайших игроков, и он не первый'Мessi, после игры на ЧМ-2026, был спрощен о значении рекорда, который он перебил у Роналдо и Клозе. Он ответил, что для него это большая честь, но для него это ничего не значит. Он также отметил, что Роналдо и Клозе также находятся в этом списке, но для него это просто статистика. Messi также упомянул, что Роналдо является одним из величайших игроков, и он не первый.
Read more »