American Football's TV-Friendly Structure and Commercial Success

The text discusses the unique structure of American football, which is designed to accommodate television advertising, and how this has contributed to the commercial success of American sports leagues. It also mentions the challenges faced by television broadcasters in terms of securing rights to major events and the impact of this on the availability of football on free-to-air television.
Известный футбольный комментатор Много разговоров насчёт перерыва на водопой. Это не перерыв на водопой. Это чисто американская фишка для телевидения. Американские игровые виды спорта заточены под телевизионную рекламу.
Именно поэтому американские лиги такие богатые. Основные виды спорта в США – баскетбол и американский футбол – состоят из четвертей, что даёт дополнительные окна для рекламы внутри матча. Бейсбол, где нет как таковых перерывов по своей структуре, вообще идеален для рекламы, поэтому он самый коммерческий вид спорта в США. Там за трансляцию может быть более 20 рекламных блоков.
Футбол со своим консерватизмом из двух таймов по 45 минут (этому регламенту более 150 лет) очень мешает телевизионщикам: права на такие события, как ЧМ и ЛЧ, дорожают, а по сборам от продажи рекламы любой телеканал ограничен ровно одним перерывом между таймами. Именно поэтому в большинстве футбольных стран футбол почти полностью ушёл в платный сегмент, в том числе в США на разные интернет-платформы.
ФИФА настоятельно требует, чтобы хотя бы часть трансляций в стране, купившей права на ЧМ, были на эфирном (бесплатном) канале. Так было раньше и с Лигой чемпионов, но сейчас маркетинг УЕФА от этой благотворительности отказался. Поэтому паузы на водопой при температуре +20°C сделаны на ЧМ не из-за заботы о здоровье игроков, а потому что проданы по шесть минут в каждом матче рекламного времени для американских бродкастеров
American Football TV-Friendly Structure Advertising Commercial Success Challenges For Broadcasters Impact On Availability Of Football On Free-To-
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