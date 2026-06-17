American actress Dacey Haze, known for her roles in "Zooey" and "Lilo and Stitch", has passed away at the age of 35. Her boyfriend, Royce Erendesa, confirmed the news, stating that the cause of death was meningitis and blood infection, which led to septic complications and organ failure.

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Американская актриса Дэйви Чейз, известная по фильму "Звонок" и мультфильму "Лило и Стич", умерла в 35 лет.

Об этом сообщает TMZ со ссылкой на её бойфренда Роя Эрнандеса. По его словам, причиной смерти стали менингит и инфекция крови, которые привели к септическим осложнениям и отказу организма. Также собеседник издания рассказал, что ранее в этом месяце Чейз госпитализировали в Лос-Анджелесе из-за истощения. Дэйви Чейз получила известность ещё ребёнком.

В 2002 году она озвучила Лило в диснеевском мультфильме "Лило и Стич" и последующем сериале. В том же году актриса сыграла Самару Морган в хорроре "Звонок" — за эту роль она получила премию MTV Movie Award в категории "Лучший злодей". Кроме того, Чейз озвучивала Тихиро Огино в американском дубляже "Унесённых призраками", снималась в сериале HBO "Большая любовь", а также появлялась в проектах "Донни Дарко", "Бетховен 5", "Сабрина — маленькая ведьма", "Скорая помощь" и других.





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Dacey Haze American Actress Zooey Lilo And Stitch Meningitis Blood Infection Septic Complications Organ Failure

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