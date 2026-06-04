Alexei Krasikov on Igor Larionov Jr. in SKA: 'There Are Examples When the Father Critically Strenuously Represents the Son, Sometimes with a Rebuke. The Demand for Larionov Jr. Was 2-3 Times Higher Than with Others'

Alexei Krasikov, a former goalkeeper of 'Spartak', expressed his views on Igor Larionov Jr.'s participation in SKA under the guidance of his father, Igor Larionov. Krasikov mentioned that there can be issues with the team dynamics inside SKA, but he also highlighted the potential benefits of having a son playing under his father's guidance. Krasikov also discussed the challenges faced by Andrei Skablina when his son reached the KHL and the importance of results in determining the player's standing in the team.

Бывший вратарь "Спартака" Алексей Красиков высказался о том, что нападающий Игорь Ларионов-младший выступает под руководством своего отца Игоря Ларионова.

"Под руководством Ларионова уже не первый год играет сын - Игорь Ларионов-младший. Не может ли это стать проблемой для микроклимата внутри СКА? - Я не знаю, какие иерархические отношения у Ларионовых были в "Торпедо" и СКА. Но я был в подобной ситуации, когда сын главного тренера Андрея Скабелки дошел до КХЛ, и могу сказать, что спрос с сына у Скабелки был в два-три раза выше, чем с остальных.

И нагоняев он тоже в несколько раз больше получал. Не могу сказать, какие отношения между Ларионовыми в СКА, но чтобы не накидывать на вентилятор, скажу, что есть примеры, когда отец к сыну критически строго относится, иногда даже с перебором.

" Все зависит от результата. Вот начнет Ларионов-младший через игру клепать голы, у кого-то возникнет хоть один вопрос, почему он попадает в состав? Всем без разницы, какая фамилия у хоккеиста и кем он приходится главному тренеру: сын это, брат или сват. Если человек делает результат, вопросов к нему быть не может.

Когда сын играет в команде, которой руководит отец, это классный инфоповод, особенно если у него что-то не получается. Можно из этого классную историю раскрутить. С другой стороны, если сын полезен и забивает много голов, все забудут, кто его отец, будут благодарить за приглашение в клуб такого хоккеиста. Дай бог успеха и сыну, и отцу в следующем сезоне, чтобы было меньше околохоккейных интриг и больше красивой и результативной игры, - сказал Красиков.

Алексей Скабелка об игре в КХЛ под руководством отца: "Косые взгляды всегда будут, про Тарасенко тоже всякое говорили. В какой-то момент семейные отношения размываются, мы сильно ругались" Вячеслав Фетисов: "Матч торговых палат России и США не приблизит нас к товарищеской игре сборных КХЛ и НХЛ. Никак не повлияет, но все равно надо проводить такие матчи" Никита Дыняк: "Радулов - легенда, настоящий мастер. Он сам сильный, и делает людей вокруг себя еще сильнее.

Ему просто нужно быть в команде" Ротенберг о Месси и Роналду: "Если выбирать одного игрока, то Лионель, вокруг него можно команду выстроить. А Криштиану нужно мяч доставить. Но если они вместе, это идеальная комбинация" Алексей Дементьев: "Для развития российского хоккея нельзя придумать что-то лучше, чем то, когда наши игроки пытаются пробиться в НХЛ.

Это заставляет руководителей на местах искать новые ресурсы" Ларионов о Тардифе: "Под давлением общественности и федераций он не смог отделить политику от спорта, быть твердым и до конца принципиальным" Агент Коттона: "Оказаться в ЦСКА - мечта любого спортсмена, это возможность играть в топ-клубе. Алекс был приятно удивлен, когда я сообщил ему о предложении





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