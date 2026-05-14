Additional Days of Rest in Russia in June, November and December

The text provides information about the additional days of rest that Russians are expected to have in June, November, and December. It also mentions the upcoming holidays and the number of working days in each month.
Россиян ждут дополнительные дни отдыха в июне, ноябре и декабре. До конца 2026-го россиян ожидают еще три короткие рабочие недели в связи с праздничными днями.
В частности, речь идёт о выходном в честь Дня России, выпавшем на пятницу, 12 июня, в связи с которым на неделе будет всего четыре рабочих дня. Следующий государственный праздник ожидается 4 ноября — это будет День народного единства. Работать предстоит только 2—3 и 5—6 ноября. Последняя рабочая неделя года будет трёхдневной — с 28 по 30 декабря. 31 декабря объявлено выходным.
До конца года россиян ждут ещё три короткие рабочие недели — в июне, ноябре и декабре, следует из производственного календаря, который изучил RT. Первая из них предстоит в июне и будет четырёхдневной: рабочие дни выпадают на период с 8 по 11 июня. Поскольку 12 июня отмечается День России, у россиян будет три выходных дня подряд — с пятницы по воскресенье. Вторая короткая рабочая неделя выпадает на ноябрь.
День народного единства, отмечаемый 4 ноября, выпадает на среду, поэтому рабочими станут лишь четыре дня: 2—3 и 5—6 ноября. Последняя рабочая неделя года будет трёхдневной — с 28 по 30 декабря. 31 декабря, четверг, объявлено выходным днём. После этого россиян ожидают продолжительные новогодние праздники. Выходные в эти дни продлятся целых 11 дней.
Это следует из календаря выходных и праздничных дней, который в апреле был опубликован. Кроме того, граждан ожидает ряд переносов выходных, выпадающих на нерабочие праздничные дни. Так, предлагается перенести субботу, 2 января, на пятницу, 5 ноября, воскресенье, 3 января, на пятницу, 31 декабря, а субботу, 20 февраля, на понедельник, 22 февраля. Кроме того, недавно россиянам напомнили, у каких категорий граждан самые длинные оплачиваемые отпуска.
К примеру, у работников с инвалидностью продолжительность такого отпуска должна быть не менее 30 календарных дней. Россиянам рассказали, как будут распределены выходные летом 2026 года. Кандидат экономических наук Игорь Балынин рассказал, что летом 2026 года россиян на пятидневной рабочей неделе ждут 65 рабочих и 27 выходных дней.
Он уточнил, что ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются сотрудникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, с ненормированным рабочим днём, работающим в районах Крайнего Севера и приравнённых к ним местностях, а также в других законодательно предусмотренных случаях. В частности, у спасателей со стажем непрерывной работы до десяти лет отпуск может длиться до 30 суток. Длительный оплачиваемый отпуск также предусмотрен для воспитателей, методистов и логопедов в детском саду — отдыхать они могут целых 42 дня.
«Педагогическим работникам общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования предусмотрен отпуск 56 календарных дней (за исключением воспитателей, музыкальных руководителей, работающих в группах для детей дошкольного возраста: для них предусмотрен отпуск 42 календарных дня)», — рассказал Балынин
