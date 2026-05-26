83,7% сотрудников в России находятся в зоне терпимого напряжения

Аналитик Михаил Тузов заявил, что сотрудники вынужденно адаптируются к оптимизации издержек бизнеса, теряя энергию и способность к долгосрочному планированию.
В России 83,7% сотрудников находятся в зоне терпимого напряжения, когда работа происходит на пределе психических и физических ресурсов. Аналитик Михаил Тузов заявил, что персонал вынужденно адаптируется к оптимизации издержек бизнес а через снижение собственных ожиданий, теряя энергию и способность к долгосрочному планированию.
Наиболее уязвимой группой в данной ситуации оказалось поколение Y 1985-2000 годов рождения, особенно женщины. Ядром устойчивости бизнеса в 2026 году, по словам эксперта, выступают представители поколений BB 1944-1967 годов рождения и X 1968-1984 годов рождения. Именно они формируют опору в условиях неопределённости, когда люди держатся не за штатное расписание, а друг за друга. Тузов предупредил, что попытка управлять выгорающей на 84% командой только через ужесточение процессов разрушительна.
Он подчеркнул, что в 2026 году выживут не самые амбициозные, а самые устойчивые, а сама устойчивость сегодня рождается в локальном микроклимате команд и в прямом наставничестве старших поколений. Ранее эксперт Лиана Давидян рассказала, снижает ли повышение зарплаты уровень стресса на работе
