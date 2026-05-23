82 человека погибли при взрыве в китайской шахте Чанчжи
5/23/2026 6:20 AM
Число погибших увеличилось до 82 человек, 30 из которых - спасатели. Под землей находились 247 рабочих на момент аварии, 38 человек остались без вести. Санкции для крупных предприятий могут достигать нескольких десятков миллиардов.

В результате аварии на угольной шахте города Чанчжи в Китае погибли 82 человека. Об этом 23 мая сообщило агентство Xinhua. Инцидент произошел на месторождении Люшэнью в городе Чанчжи в центральной части страны.

Ответственный за данную шахту представитель горнодобывающей компании Shanxi Tongzhou Group Liushenyu Coal Industry Co. задержан, пишет Xinhua. В то же время председатель КНР Си Цзиньпин призвал к полному расследованию обстоятельств взрыва.

"Все регионы и ведомства должны извлечь уроки из аварии, всегда быть бдительными в вопросах безопасности производства, проводить тщательные проверки и устранять различные риски и скрытые опасности, а также решительно предотвращать и сдерживать крупные и серьезные аварии", - приводит его слова Центральное телевидение Китая (CCTV)

