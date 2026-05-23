82 человека погибли при взрыве в китайской шахте Чанчжи

Число погибших увеличилось до 82 человек, 30 из которых - спасатели. Под землей находились 247 рабочих на момент аварии, 38 человек остались без вести. Санкции для крупных предприятий могут достигать нескольких десятков миллиардов.

В результате аварии на угольной шахте города Чанчжи в Китае погибли 82 человека. Об этом 23 мая сообщило агентство Xinhua. Инцидент произошел на месторождении Люшэнью в городе Чанчжи в центральной части страны.

Ответственный за данную шахту представитель горнодобывающей компании Shanxi Tongzhou Group Liushenyu Coal Industry Co. задержан, пишет Xinhua. В то же время председатель КНР Си Цзиньпин призвал к полному расследованию обстоятельств взрыва.

"Все регионы и ведомства должны извлечь уроки из аварии, всегда быть бдительными в вопросах безопасности производства, проводить тщательные проверки и устранять различные риски и скрытые опасности, а также решительно предотвращать и сдерживать крупные и серьезные аварии", - приводит его слова Центральное телевидение Китая (CCTV)





Известия / 🏆 26. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

China Coal Industry Safety President Xi Jinping Security Measures

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'АвтоВАЗ' увеличил продажи Lada в марте на 10%'АвтоВАЗ' увеличил продажи Lada в марте на 10%:

Read more »

Курс доллара на Мосбирже вырос до 63,9 рубляКурс доллара на Мосбирже вырос до 63,9 рубля:

Read more »

В Италии госпитализировали Сильвио БерлускониБывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в больницу миланского пригорода Сеграте, рассказал РИА Новости представитель 82-летнего политика. РИА Новости, 30.04.2019

Read more »

Кучеров вошел в топ-10 лучших действующих игроков НХЛВ минувшем сезоне россиянин провел 82 встречи в регулярном чемпионате, отметившись 30 заброшенными шайбами.

Read more »

Министр экономики Масса и депутат Милей выходят во 2-й тур выборов президента АргентиныПосле обработки 82% бюллетеней стало известно, что они получили 36,11% и 30,35% голосов избирателей соответственно

Read more »

Актрису Елену Цорн обманули на 30 миллионов по схеме мошенничества с Ларисой ДолинойСоветская и российская актриса 82-летняя Елена Цорн лишилась недвижимости и всех своих сбережений, выполняя указания мошенников. Общий ущерб составил более 30 миллионов рублей.

Read more »