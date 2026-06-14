Президенту США Дональду Трампу 14 июня исполнилось 80 лет. Врач-гериатр, невролог и руководитель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов в эксклюзивном интервью aif.ru оценил физическое состояние одного из самых возрастных мировых лидеров.

В Москве отметили 80-летие Дональда Трампа. Врач-гериатр оценил физическое состояние президента США. По мнению специалиста, американский лидер находится в хорошем физическом состоянии, но не является развитым физически.

Он отметил, что Трамп никогда не утруждал себя физическим трудом, хорошо питался и имел превосходное медицинское обслуживание. Однако физической активности у него нет, за исключением гольфа, который он использует для финансовых переговоров. Независимые врачи обратили внимание на рекордное количество привлеченных для осмотра профильных специалистов и многозначительные пробелы в финальном отчете о состоянии здоровья главы государства





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