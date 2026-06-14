Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

80-летие Дональда Трампа: врач-гериатр оценил физическое состояние президента США

Политика News

80-летие Дональда Трампа: врач-гериатр оценил физическое состояние президента США
Дональд Трамп80 ЛетФизическое Состояние
📆6/14/2026 11:54 AM
📰aifonline
23 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 36% · Publisher: 68%

Президенту США Дональду Трампу 14 июня исполнилось 80 лет. Врач-гериатр, невролог и руководитель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов в эксклюзивном интервью aif.ru оценил физическое состояние одного из самых возрастных мировых лидеров.

В Москве отметили 80-летие Дональда Трампа. Врач-гериатр оценил физическое состояние президента США. По мнению специалиста, американский лидер находится в хорошем физическом состоянии, но не является развитым физически.

Он отметил, что Трамп никогда не утруждал себя физическим трудом, хорошо питался и имел превосходное медицинское обслуживание. Однако физической активности у него нет, за исключением гольфа, который он использует для финансовых переговоров. Независимые врачи обратили внимание на рекордное количество привлеченных для осмотра профильных специалистов и многозначительные пробелы в финальном отчете о состоянии здоровья главы государства

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

aifonline /  🏆 3. in RU

Дональд Трамп 80 Лет Физическое Состояние Врач-Гериатр Новоселов Гольф Финансовые Переговоры

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

В июле вырастут пенсии у 80-летних, инвалидов I группы и граждан с иждивенцамиВ июле вырастут пенсии у 80-летних, инвалидов I группы и граждан с иждивенцамиВ июле прибавку к пенсии получат несколько категорий граждан: те, кому в июне исполнилось 80 лет, кто впервые оформил I группу инвалидности, а также граждане, взявшие на содержание иждивенцев. Об этом РИА «Новости» напомнила доцент РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Read more »

«Держал себя с большой гордостью»: 80 лет со дня рождения Игоря Старыгина«Держал себя с большой гордостью»: 80 лет со дня рождения Игоря Старыгина13 июня 1946 года родился актёр театра и кино, заслуженный артист России Игорь Старыгин. Его помнят как мушкетёра Арамиса из фильма «Д'Артаньян и три мушкетёра», белого офицера Дановича из «Государственной границы», а также школьника Костю Батищева из «Доживём до понедельника». Творчество артиста было хорошо знакомо московским театралам.
Read more »

Ричардс установил уникальный рекорд на ЧМ-2026 с 83 точными пасами в матче против ПарагваяРичардс установил уникальный рекорд на ЧМ-2026 с 83 точными пасами в матче против ПарагваяВ рамках группового этапа чемпионата мира по футболу игрок сборной, выполнивший 83 паса с 100% точностью против Парагвая, стал первым в истории турнира, достигшим такого результата при не менее 80 пасах. Также анонсирован матч между Австралией и Турцией, который состоится 14 июня в 07:00 по московскому времени. Прямую трансляцию可以提供 Match TV.
Read more »

Скончался легендарный белорусский лучник Борис ИсаченкоСкончался легендарный белорусский лучник Борис ИсаченкоНа 80-м году жизни скончался серебряный призёр Олимпийских игр 1980 года, заслуженный мастер спорта СССР Борис Исаченко. Он долгие годы возглавлял сборную Беларуси по стрельбе из лука.
Read more »

Как Дональду Трампу удается оставаться бизнесменомКак Дональду Трампу удается оставаться бизнесменомДаже в 80 лет американский президент не теряет деловую хватку
Read more »

На матче Бразилия - Марокко в Нью-Джерси почти 2 тысячи мест остались пустымиНа матче Бразилия - Марокко в Нью-Джерси почти 2 тысячи мест остались пустымиНа стадионе MetLife в Ист-Ратерфорде, где проходит матч группового этапа ЧМ по футболу между сборными Бразилии и Марокко, присутствует 80 тысяч 663 зрителя при вместимости 82,5 тысячи мест. Почти 2 тысячи кресел остались незаполненными, включая премиальные зоны.
Read more »



Render Time: 2026-06-14 15:04:34