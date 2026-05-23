79-й Каннский кинофестиваль наградил норвежско-румынскую ленту "Фьорд" режиссёра Кристиана Мунджиу лучшим фильмом, а российский режиссёр Андрей Звягинцев удостоил премии Гран-при за картину "Минотавр".

Фильм "Фьорд" режиссёра Кристиана Мунджиу стал лучшим фильмом 79-го Каннского кинофестиваля. Главную награду - "Золотую пальмовую ветвь" - вручили на церемонии закрытия смотра. Второй по значимости приз, Гран-при, достался российскому режиссёру Андрею Звягинцеву за картину "Минотавр".

Норвежско-румынская лента «Фьорд» режиссёра Кристиана Мунджиу стала лучшим фильмом 79-го Каннского кино фестиваля.

Главную награду — «Золотую пальмовую ветвь» — вручили на церемонии закрытия смотра. Второй по значимости приз, Гран-при, достался российскому режиссёру Андрею Звягинцеву за картину «Минотавр». Картина «Приключение мечты» немецкой постановщицы Валески Гризебах удостоилась третьего по рангу приза фестиваля — Приза жюри. Награду за лучшую режиссуру получили испанцы Хавьер Амбросси и Хавьер Кальво за мелодраму «Чёрный шар» с Пенелопой Крус в главной роли и польский мастер Павел Павликовский за биографическую ленту «Отечество».

Награды за актёрскую работу получили исполнители главных ролей в драмах о войне и социальных проблемах. Лучшими актёрами признаны француз Валентен Кампань и бельгиец Эмманюэль Маччья, а лучшими актрисами — бельгийка Виржини Эфира и японка Тао Окамото. Сценарист Эмманюэль Марр удостоился премии за сценарий к драме «Наше спасение». Среди короткометражек победила работа аргентинца Федерико Луиса, а «Золотую камеру» за лучший дебют получила Мари-Клементин Дусабеджамо из Руанды.

Не обошлось без сюрпризов и разочарований. Ожидавший триумфа Педро Альмодовар с фильмом «Горькое Рождество» уехал без наград. Также с пустыми руками остались создатели картины «Мулен» о Жане Мулене. До начала основного конкурса почётные «Золотые пальмовые ветви» вручили легендам кино: Питеру Джексону, Барбре Стрейзанд и Джону Траволте.

Фестиваль прошёл без голливудских блокбастеров. Критики связывают это со сменой фокуса на авторское кино





