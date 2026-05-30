70-летняя Лариса Долина рассказала о проблемах со здоровьем после операции на позвоночнике

Народная артистка России Лариса Долина перенесла операцию из-за проблем с позвоночником. Спортивный врач, ортопед Андрей Литвиненко рассказал, с какой проблемой могла столкнуться артистка.
70-летняя народная артистка России Лариса Долина рассказала о проблемах со здоровьем. В беседе с журналистами певица подтвердила информацию о перенесённой операции из-за проблем с позвоночником, не уточняя диагноз.
Спортивный врач, ортопед Андрей Литвиненко рассказал, с какой проблемой могла столкнуться артистка.
"В таком возрасте, как у Долиной, обычно бывают грыжи дисков, когда межпозвонковый диск смещается в сторону и начинает давить или на спинной мозг, или спинномозговой канал сужает, или давит на нерв. Человек может долго лечиться, но при этом не соблюдать рекомендации, что приводит к ещё большему смещению. Нарушается проведение нервного импульса, повышается чувствительность, теряется подвижность конечностей, иногда даже происходит нарушение функции тазовых органов, то есть человек не чувствует позывов в туалет. Решить проблему помогает операция.
Как правило, сейчас такое вмешательство проводится эндоскопически, то есть без больших разрезов, что, безусловно, снижает риски, но необходимость соблюдения рекомендаций относительно покоя и реабилитации остаётся", - объяснил эксперт. Как стало известно, пока концертный график артистки временно поставлен на паузу. Ожидается, что выступления возобновятся ближе к концу июля. Напомним, что в конце прошлого года завершилось судебное разбирательство между Ларисой Долиной и Полиной Лурье, которая в 2024 году купила у артистки пятикомнатную квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей.
Позже звезда заявила, что приобрела недвижимость под влиянием мошенников, и потребовала вернуть ей недвижимость. Нижестоящие суды удовлетворили её иск, но Верховный суд встал на сторону покупательницы
Лариса Долина Операция На Позвоночнике Эксклюзив Эксклюзивные Новости
