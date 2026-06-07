7,5 тысячи шагов в день для здоровья, не миф, как утверждают врачи

Врач Юлия Смирнова опровергла миф о том, что нужно пройти 10 тысяч шагов в день для здоровья. Она напомнила, что важно не количество шагов, а скорость ходьбы. Для здоровья сердца и сосудов достаточно гулять по 30–40 минут в быстром темпе пять раз в неделю.

Врач Юлия Смирнова рассказала, что достаточно проходить 7,5 тысячи шагов в день для здоровья. По словам врача, миф про"10 тысяч шагов в день" родился как маркетинговый ход перед Олимпийскими играми 1964 года в Токио.

Важна скорость ходьбы, и для здоровья сердца и сосудов достаточно гулять по 30–40 минут в быстром темпе пять раз в неделю. Проходить 7,5 тысячи шагов в день достаточно для здоровья, при этом важно даже не их количество, а скорость ходьбы, рассказала РИА Новости врач по медицинской профилактике, руководитель регионального центра компетенций Мурманской области Юлия Смирнова. Компания выпустила первый шагомер"Манпо-кей", что переводится как"измеритель 10 тысяч шагов".

По словам врача, после этого красивая цифра надолго закрепилась в головах тех, кто хотел поддерживать здоровый образ жизни, а на самом деле достаточно проходить 7,5 тысячи шагов в день. Дальнейшая ходьба дает меньше преимуществ. Для пожилых людей достаточно 6-8 тысяч шагов. Гораздо важнее скорость ходьбы, ее интенсивность.

Медленно топтаться в офисе — не то же самое, что быстро гулять с легкой одышко





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