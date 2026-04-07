7 апреля ожидаются слабые и средние магнитные бури: прогноз солнечной активности

Институт космических исследований РАН прогнозирует возможные магнитные бури на Земле 7 апреля. Обстановка связана с повышенной скоростью солнечного ветра. Вспышечная активность оценивается как низкая.

Согласно последним данным, полученным от лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН, 7 апреля ожидается геомагнитная обстановка с вероятностью слабых и средних магнитных бурь. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале, где специалисты регулярно публикуют прогноз ы солнечной активности.

Повышенная геомагнитная активность, ожидаемая в ближайшие сутки, обусловлена превышением нормальной скорости солнечного ветра. Вместо обычных 300-400 километров в секунду, скорость достигает приблизительно 500 км/с. В настоящее время вспышечная активность на Солнце оценивается как низкая, что является позитивным фактором для землян. Важно отметить, что сильный всплеск солнечной активности, наблюдавшийся 4-5 апреля, когда было зафиксировано более 30 вспышек, в том числе 4 события уровня М, не привел к негативным последствиям для Земли. Это связано с тем, что ни одна из этих вспышек не сопровождалась выбросом солнечного вещества в направлении нашей планеты. Активные центры на Солнце, ставшие причиной этих вспышек, уже разрушились и переместились за линию Солнце-Земля, что снижает вероятность повторения подобных явлений в ближайшее время. На данный момент геомагнитная активность находится в так называемой «зеленой зоне», а скорость солнечного ветра постепенно снижается. Это свидетельствует о стабилизации обстановки и снижении рисков для землян, чувствительных к магнитным возмущениям. Ранее, 2 апреля, в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщалось о начале магнитной бури среднего уровня, связанной с потоком быстрого солнечного ветра, генерируемого корональной дырой. Данные события подчеркивают важность постоянного мониторинга солнечной активности и прогнозирования геомагнитных возмущений, чтобы иметь возможность своевременно информировать население о возможных рисках и принять необходимые меры предосторожности. Актуальность этой информации особенно высока для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, метеочувствительных людей и тех, кто подвержен повышенному стрессу. Регулярные обновления прогнозов позволяют эффективно адаптироваться к изменяющимся условиям и минимизировать негативное воздействие магнитных бурь на здоровье и общее самочувствие. В ближайшее время ожидается анализ текущей ситуации и уточнение прогнозов, что позволит более точно оценить степень возможных рисков и предоставить более подробные рекомендации для населения. Данные об активности Солнца и его влиянии на Землю поступают из различных источников, включая научные институты и обсерватории по всему миру. Это позволяет собрать максимально полную картину и сделать наиболее точные прогнозы. Особое внимание уделяется изучению корональных выбросов массы (CME), которые могут представлять наибольшую угрозу для Земли, вызывая мощные геомагнитные бури. Своевременное обнаружение и анализ этих явлений позволяют оперативно реагировать на возможные изменения геомагнитной обстановки и предотвращать негативные последствия





