Head Topics

65 человек погибли от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго, 11 случаев заражения хантавирусом на круизном судне MV Hondius

Общество News

65 человек погибли от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго, 11 случаев заражения хантавирусом на круизном судне MV Hondius
КонгоЛихорадка ЭболаЗаражение Хантавирусом
📆5/15/2026 10:15 AM
📰aifonline
58 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 47% · Publisher: 68%

В Демократической Республике Конго вспышка лихорадки Эбола привела к гибели 65 человек, а также к выявлению 11 случаев заражения хантавирусом на круизном судне MV Hondius. Медики обеспокоены возможностью распространения заболевания за пределы страны и отмечают наличие вируса в 13 из 20 изученных образцов. Кроме того, вспышка опасной инфекции произошла на круизном судне из Аргентины в Кабо-Верде, где было выявлено 11 случаев заражения хантавирусом, три пациента скончались. Лабораторные исследования подтвердили, что все случаи связаны с южноамериканским штаммом Andes virus. Специалисты отмечают, что этот вариант вируса способен передаваться между людьми при тесном контакте. Ранее в африканском государстве Бурунди зафиксировали вспышку неизвестного заболевания с высоким уровнем летальности.

В Демократической Республике Конго жертвами вспышки лихорадки Эбола стали 65 человек, пишет KP. RU со ссылкой на Bloomberg. По информации специалистов Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний, число предполагаемых заражённых достигло примерно 246 человек.

Для координации действий региональные органы здравоохранения организовали срочное совещание. Предварительные исследования показали наличие вируса в 13 из 20 изученных образцов. Сейчас эксперты проводят секвенирование, чтобы установить конкретный штамм инфекции. Медики также выразили обеспокоенность возможным распространением заболевания за пределы страны.

В публикации отмечается, что ситуация остаётся под контролем, однако риск дальнейшего распространения вируса сохраняется. Кроме того, в начале мая вспышка опасной инфекции произошла на круизном судне MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде. По сведениям Всемирной организации здравоохранения, было выявлено 11 случаев заражения хантавирусом, три пациента скончались. Лабораторные исследования подтвердили, что все случаи связаны с южноамериканским штаммом Andes virus.

Специалисты отмечают, что этот вариант вируса способен передаваться между людьми при тесном контакте. Ранее в африканском государстве Бурунди зафиксировали вспышку неизвестного заболевания с высоким уровнем летальности. Оцените материал ОбществоКонголихорадка Эболаздравоохранениевиру

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

aifonline /  🏆 3. in RU

Конго Лихорадка Эбола Заражение Хантавирусом Круизное Судно MV Hondius Andes Virus Неизвестное Заболевание С Высоким Уровнем Лета

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Появились подробности о «нулевом пациенте» с хантавирусомПоявились подробности о «нулевом пациенте» с хантавирусомГлавный научный сотрудник Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов в беседе с Радио «Комсомольская правда» высказался о ситуации с распространением хантавируса Андес на борту круизного лайнера MV Hondius, а также дал портрет «нулевого пациента».
Read more »

Шесть экс-регбистов сборной Грузии дисквалифицированы за подмену допинг-проб на сроки от 9 месяцев до 11 летШесть экс-регбистов сборной Грузии дисквалифицированы за подмену допинг-проб на сроки от 9 месяцев до 11 летБывший капитан сборной Грузии по регби Мераб Шарикадзе дисквалифицирован на 11 лет за нарушение антидопинговых правил.
Read more »

Вирусолог допустил заболевание «нулевого пациента» хантавирусом еще до круизаВирусолог допустил заболевание «нулевого пациента» хантавирусом еще до круиза«Нулевой пациент» мог заразиться хантавирусом еще до круиза на лайнере MV Hondius. Такое мнение в интервью радио kp.ru 13 мая выразил главный научный сотрудник Института вирусологии ФИЦ ФТМ, вирусолог Александр Чепурнов.
Read more »

ВОЗ подтвердила восемь случаев андского штамма хантавирусаВОЗ подтвердила восемь случаев андского штамма хантавирусаВсемирная организация здравоохранения зарегистрировала 11 случаев заражения хантавирусом, связанных с лайнером MV Hondius, в восьми из них речь идет о штамме 'Андес'.
Read more »

Военно-ролевая служба. Сергей Селин в Театре армии играет Жукова и КутузоваВоенно-ролевая служба. Сергей Селин в Театре армии играет Жукова и Кутузова65-летний актёр рассказал, за что его любят военные, как он сам служил в армии и почему молодым ребятам не нужно бежать от военной службы.
Read more »

Развитие ситуации с хантавирусом в мире: имя предполагаемого нулевого пациента с COVID-19, вспышка на круизном лайнере MV HondiusРазвитие ситуации с хантавирусом в мире: имя предполагаемого нулевого пациента с COVID-19, вспышка на круизном лайнере MV HondiusСообщение о развитии ситуации с хантавирусом в мире, включая имя предполагаемого нулевого пациента с COVID-19, вспышкой на круизном лайнере MV Hondius и усиленным контролем на границе РФ для предотвращения завоза штамма 'андес'.
Read more »



Render Time: 2026-05-15 13:15:21