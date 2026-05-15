65 человек погибли от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго, 11 случаев заражения хантавирусом на круизном судне MV Hondius

В Демократической Республике Конго вспышка лихорадки Эбола привела к гибели 65 человек, а также к выявлению 11 случаев заражения хантавирусом на круизном судне MV Hondius. Медики обеспокоены возможностью распространения заболевания за пределы страны и отмечают наличие вируса в 13 из 20 изученных образцов. Кроме того, вспышка опасной инфекции произошла на круизном судне из Аргентины в Кабо-Верде, где было выявлено 11 случаев заражения хантавирусом, три пациента скончались. Лабораторные исследования подтвердили, что все случаи связаны с южноамериканским штаммом Andes virus. Специалисты отмечают, что этот вариант вируса способен передаваться между людьми при тесном контакте. Ранее в африканском государстве Бурунди зафиксировали вспышку неизвестного заболевания с высоким уровнем летальности.

В Демократической Республике Конго жертвами вспышки лихорадки Эбола стали 65 человек, пишет KP. RU со ссылкой на Bloomberg. По информации специалистов Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний, число предполагаемых заражённых достигло примерно 246 человек.

Для координации действий региональные органы здравоохранения организовали срочное совещание. Предварительные исследования показали наличие вируса в 13 из 20 изученных образцов. Сейчас эксперты проводят секвенирование, чтобы установить конкретный штамм инфекции. Медики также выразили обеспокоенность возможным распространением заболевания за пределы страны.

В публикации отмечается, что ситуация остаётся под контролем, однако риск дальнейшего распространения вируса сохраняется. Кроме того, в начале мая вспышка опасной инфекции произошла на круизном судне MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде. По сведениям Всемирной организации здравоохранения, было выявлено 11 случаев заражения хантавирусом, три пациента скончались. Лабораторные исследования подтвердили, что все случаи связаны с южноамериканским штаммом Andes virus.

Специалисты отмечают, что этот вариант вируса способен передаваться между людьми при тесном контакте. Ранее в африканском государстве Бурунди зафиксировали вспышку неизвестного заболевания с высоким уровнем летальности.





Появились подробности о «нулевом пациенте» с хантавирусом
Главный научный сотрудник Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов в беседе с Радио «Комсомольская правда» высказался о ситуации с распространением хантавируса Андес на борту круизного лайнера MV Hondius, а также дал портрет «нулевого пациента».

Вирусолог допустил заболевание «нулевого пациента» хантавирусом еще до круиза
«Нулевой пациент» мог заразиться хантавирусом еще до круиза на лайнере MV Hondius. Такое мнение в интервью радио kp.ru 13 мая выразил главный научный сотрудник Института вирусологии ФИЦ ФТМ, вирусолог Александр Чепурнов.

ВОЗ подтвердила восемь случаев андского штамма хантавируса
Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала 11 случаев заражения хантавирусом, связанных с лайнером MV Hondius, в восьми из них речь идет о штамме 'Андес'.

