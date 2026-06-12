Эмоционально (да, плачем) вспоминаем 50 самых ярких моментов эпохи Хосепа Марии Гвардиолы-и-Салы — эпохи тотального доминирования «Сити». Кстати, в каждый блок вшиты ссылки на видео хайлайты, дабы вы могли лучше вспомнить чудесные (и не очень) дни Пепа в стане клуба.

На этом острове никогда было человека, подарившего так много эмоций одному клубу за столь короткий срок.

«Сити» — это, разумеется, не только Гвардиола. Однако едва ли появится еще хотя бы один человек, который сможет подобраться в сердцах болельщиков клуба так же близко к статусу величайшего каталонца, когда-либо ступавшего на английскую землю. Эрикссон проводил клуб к двери в новый мир, а Марк Хьюз первым дернул за ручку. Манчини первым нашел золото, а Пеллегрини придал «Сити» статус претендента на главные мировые трофеи.

Гвардиола прошел весь этот путь — от нуля до космических высот. И ничто не сможет стереть его наследие





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Гвардиола «Сити» Футбол Моменты Эпоха

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