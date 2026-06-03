354 украинских беспилотников уничтожены в небе над 16-ю российскими регионами и Азовским морем

За ночь дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 354 украинских беспилотника самолетного типа в небе над 16-ю российскими регионами и Азовским морем. Об этом БПЛА были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваторией Азовского моря.
За ночь дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 354 украинских беспилотника самолетного типа в небе над 16-ю российскими регионами и Азовским морем. Об этом БПЛА были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваторией Азовского моря.
С вечера 2 июня Росавиация ограничивала работу московских аэропортов «Внуково» и «Домодедово», а также петербургского «Пулково» и авиагаваней Калуги («Грабцево»), Саратова («Гагарин»), Нижнего Новгорода («Чкалов»), Ярославля («Туношна»), Пскова. Ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области отразились на возможности использования маршрутов для полетов в Калининград и в обратном направлении.рейсовый автобус «Москва – Симферополь» в донецком Енакиево. сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Погибли семь человек, еще 11 были ранены
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