В США 35-летняя писательница Кори Ричинс, получившая пожизненный срок за отравление мужа, мучила животных. Из-за действий матери погибли домашние питомцы, а также избивала собаку и угрожала детям расправиться с их ручной ящерицей. Мотивом таких действий называется финансовое положение Кори. Женщина накопила большое количество долгов и рассчитывала получить наследство и страховые выплаты в размере $4 млн.

В США 35-летняя писательница Кори Ричинс, получившая пожизненный срок за отравление мужа, мучила животных. Сыновья Кори Ричинс рассказали, что из-за действий матери погибли домашние питомцы.

Кота, которого она не пустила в гараж, загрызли хищники, а запертые без тепла и света кролики и куры замерзли насмерть. Также женщина избивала собаку и регулярно угрожала детям расправиться с их ручной ящерицей. Мотивом таких действий называется финансовое положение Кори. Женщина накопила большое количество долгов и рассчитывала получить наследство и страховые выплаты в размере $4 млн.

Ричинс приговорили к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение. Женщина стала известна после выпуска книги «Ты со мной? », в которой рассказывается о проживании горя от потери близкого. Оцените материал Обществожестокое обращение с животнымиСШАдет





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Society Animal Cruelty US Mother Children Financial Difficulties Animal Abuse Legal Consequences Book

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

35 лет в эфире: программа «Вести» отмечает юбилейРовно 35 лет назад в эфир вышел первый выпуск информационной программы «Вести». Это было стартом новой эпохи на отечественном телевидении. С 1991 года пройден колоссальный путь от крохотной редакции до огромного медиахолдинга. Ну а сами «Вести», пережив смену эпох, технологий и форматов, сохранили доверие зрителя.

Read more »

Автопром ФРГ потеряет еще 125 тысяч рабочих мест к 2035 годуПо оценке профильного объединения VDA, из-за перехода на электромобили сокращение рабочих мест в автомобильной промышленности ФРГ в 2019-2035 годах составит 225 тысяч - на 35 тысяч больше, чем прогнозировалось ранее.

Read more »

«Вести» как кадровый лифт: кто работал над программой и кем после этого стал35 лет назад вышел первый выпуск новостной передачи

Read more »

МЭА сообщило о падении добычи нефти ОПЕК до минимума за 35 летДобыча стран ОПЕК в апреле 2026 года упала до 20,18 млн баррелей в сутки (б/с), что стало самым низким уровнем за последние 35 лет. Об этом сообщается в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).Согласно данным МЭА, общая добыча нефти в странах Персидского залива, включая Катар, в апреле составила 17,6 млн б/с.

Read more »

«Просто так подобные прозвища не дают»: как «ночная ведьма» Раиса Аронова прошла путь от лётчицы до сотрудницы КГБГерой Советского Союза, лётчица, писательница Раиса Аронова — участница круглого стола, посвящённого 35-летию возрождения Польши

Read more »

Умеренное потребление кофе снижает риск развития деменции на 35 процентовАмериканские ученые, наблюдавшие за более чем 130 тысячами человек на протяжении 43 лет, выяснили, что умеренное потребление кофе снижает риск развития деменции в пожилом возрасте на 35 процентов. Исследование показало, что у людей, регулярно выпивающих две-три чашки кофе в день, риск развития деменции был примерно на 35 процентов ниже. При этом пить кофе или чай с кофеином следует в умеренных количествах - три чашки максимум. Свыше этой дозы дополнительной пользы для мозга исследователи не обнаружили.

Read more »