34 попытки проникновения украинских вооруженных формирований на территорию России в 2025 году остановлены

В 2025 году было остановлено 34 попыток украинских вооруженных формирований проникнуть на территорию России на участках границы, расположенных рядом с зоной проведения специальной военной операции. Об этом сообщил первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.
"Усилиями группировки войск "Север" совместно с подразделениями пограничных органов и Росгвардии в прошлом году... пресечены 34 попытки вклинения противника на иных участках границы", — отметил Кулишов, комментируя ситуацию на государственной границе, прилегающей к зоне СВО. Он добавил, что обстановка продолжает оставаться напряженной. Тем не менее, удалось восстановить контроль над государственной границей в Курской области и вернуть все населенные пункты, которые ранее были захвачены украинскими боевиками.
Владимир Кулишов также заявил, что Пограничная служба, учитывая внешние угрозы, усиливает свои возможности на границе с недружественными европейскими государствами.
"В ответ на существующие вызовы национальной безопасности в этом регионе мы планомерно наращиваем потенциал пограничных органов на рубежах с недружественными странами Европы. Кроме того, мы улучшаем взаимодействие с подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации, Росгвардии, Министерства внутренних дел и органами исполнительной власти для более эффективной защиты и охраны государственной границы", — пояснил Кулишов. По его словам, риски террористических атак со стороны Украины в приграничных районах Брянской, Курской и Белгородской областей сохраняются.
"Вероятность террористических действий на границе этих регионов по-прежнему высока", — подчеркнул Кулишов в интервью. Он уточнил, что на это указывают попытки перебросить на российскую территорию украинские диверсионно-разведывательные группы. Их цель — совершение диверсий на объектах, которые имеют критическое значение для гражданской и военной инфраструктуры
