3 года подозрения: Владимир Ращепкин на пропавший с тремя в один день из-за конфликта

Семья красноярца насильственно исчезшего на сплаве верит, что сама он напугался и скрылся, а новые люди в компании, которых он не ожидал, могут быть виноваты. Расследование требует времени, поэтому они не устраивают масштабные поиски.

36-летний Владимир Ращепкин отправился в туристический сплав по реке Мана в Красноярском крае в компании друзей. По их словам, мужчина поругался с ними, ушел один в лес и пропал навсегда — как прошлой осенью семья Усольцевых.

Что могло случиться и почему Ращепкина не искали — в материале aif.ru. Опытный турист Владимир Ращепкин жил в Красноярске, работал начальником смены на целлюлозно-бумажной фабрике — предприятие производило туалетную бумагу. Доходы у него были неплохими, что позволяли тратить деньги на любимое увлечение. А оно было одно — природа.

"Володя обожал рыбачить, ездить в лес за грибами и ягодами, ходить в туристические походы, "— рассказывают aif.ru его друзья. — Он вообще любил природу". В июле 2021 года Владимир отправился в сплав по реке Мана с компанией друзей. Путешествие предполагало пассивный спуск на лодках вниз по течению, совершенно не энергозатратный, даже грести не надо — река несет тебя сама.

Во время сплава мужчины закидывали спиннинги, а на стоянках готовили выловленную рыбу — жарили, варили и коптили. Что точно произошло тогда — никто из друзей Ращепкина сказать не может.

"Якобы между Володей и остальными туристами из группы произошел конфликт, "— поясняют близкие пропавшего. — В пылу эмоций он ушел из лагеря в лес. Да не просто ушел, а убежал — его якобы пытались догнать, но Вова оказался быстрее — и скрылся за скалой". Почему взрослый мужчина стал убегать от своих же товарищей по туристическому сплаву? Ответа на этот вопрос так и не нашли





