25% ипотечных кредитов в России с маткапиталом

6/1/2026 1:57 PM
Vedomosti
Исследование "Домклик" показало, что более 25% ипотечных кредитов, выданных за январь–май 2026 г., были оформлены с использованием средств материнского капитала. Чаще всего маткапитал использовался при оформлении льготных ипотечных программ.

Об этом говорится в исследовании "Домклик", подготовленном ко Всемирному дню защиты детей. По данным аналитиков "Домклик", с начала 2026 г. доля ипотечных кредитов "Сбера" с использованием материнского капитала достигла 25,8% от общего объема выдач. Наиболее востребованным маткапитал оказался в рамках "Семейной ипотеки" – с ним было оформлено 46,1% кредитов по программе. В сегменте "Дальневосточной и Арктической ипотеки" показатель составил 24,7%, "Региональной" – 16,3%.

Средства материнского капитала активно использовались и в рыночных программах. На вторичном рынке на такие кредиты пришлось 14,2% выдач, среди займов на покупку и строительство загородной недвижимости – 11%.

"Домклик" также представил портрет заемщицы, использующей маткапитал для приобретения жилья. Согласно исследованию, средний возраст такой покупательницы составляет 33 года, ежемесячный доход – 97 600 руб. , а стоимость приобретаемой недвижимости – 6 млн руб. Самые дорогие объекты, приобретенные с использованием маткапитала, находятся в Москве, где показатель достиг 14,4 млн руб.

Далее следуют Санкт-Петербург (8,9 млн руб. ), Московская область (8,3 млн руб. ) и Краснодарский край (7,1 млн руб. ).

Наиболее доступное жилье по таким сделкам аналитики зафиксировали в Волгоградской и Челябинской областях – по 4,7 млн руб. , а также в Самарской области – 4,8 млн руб. Самый высокий медианный уровень дохода среди заемщиц с детьми отмечен в Москве – 168 600 руб. в месяц. В Московской области показатель составил 137 300 руб.

, в Санкт-Петербурге – 116 100 руб. При этом, как отмечается в исследовании, стоимость приобретаемой недвижимости не всегда напрямую зависит от дохода покупательницы

