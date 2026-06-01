25% ипотечных кредитов в России с маткапиталом

Исследование "Домклик" показало, что более 25% ипотечных кредитов, выданных за январь–май 2026 г., были оформлены с использованием средств материнского капитала. Чаще всего маткапитал использовался при оформлении льготных ипотечных программ.

Более 25% ипотечных кредитов, выданных за январь–май 2026 г. , были оформлены с использованием средств материнского капитала. Чаще всего маткапитал использовался при оформлении льготных ипотечных программ.

Об этом говорится в исследовании "Домклик", подготовленном ко Всемирному дню защиты детей. По данным аналитиков "Домклик", с начала 2026 г. доля ипотечных кредитов "Сбера" с использованием материнского капитала достигла 25,8% от общего объема выдач. Наиболее востребованным маткапитал оказался в рамках "Семейной ипотеки" – с ним было оформлено 46,1% кредитов по программе. В сегменте "Дальневосточной и Арктической ипотеки" показатель составил 24,7%, "Региональной" – 16,3%.

Средства материнского капитала активно использовались и в рыночных программах. На вторичном рынке на такие кредиты пришлось 14,2% выдач, среди займов на покупку и строительство загородной недвижимости – 11%.

"Домклик" также представил портрет заемщицы, использующей маткапитал для приобретения жилья. Согласно исследованию, средний возраст такой покупательницы составляет 33 года, ежемесячный доход – 97 600 руб. , а стоимость приобретаемой недвижимости – 6 млн руб. Самые дорогие объекты, приобретенные с использованием маткапитала, находятся в Москве, где показатель достиг 14,4 млн руб.

Далее следуют Санкт-Петербург (8,9 млн руб. ), Московская область (8,3 млн руб. ) и Краснодарский край (7,1 млн руб. ).

Наиболее доступное жилье по таким сделкам аналитики зафиксировали в Волгоградской и Челябинской областях – по 4,7 млн руб. , а также в Самарской области – 4,8 млн руб. Самый высокий медианный уровень дохода среди заемщиц с детьми отмечен в Москве – 168 600 руб. в месяц. В Московской области показатель составил 137 300 руб.

, в Санкт-Петербурге – 116 100 руб. При этом, как отмечается в исследовании, стоимость приобретаемой недвижимости не всегда напрямую зависит от дохода покупательницы





Vedomosti / 🏆 22. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ипотека Маткапитал Семейная Ипотека Рыночные Программы Заемщица С Детьми Доход Жилье Москва Санкт-Петербург Московская Область Краснодарский Край Волгоградская Область Челябинская Область Самарская Область

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Батраков на 95% перейдет в ПСЖ: трансфер 25 млн евро, зарплата 5-6 млн евроАгент Чельцов сообщил, что полузащитник Локомотива Батраков близок к переходу в ПСЖ. Трансфер составит 25 млн евро, зарплата 5-6 млн евро в год. Стороны провели более 10 переговоров, спортивный директор ПСЖ Кампуш прилетит в Москву.

Read more »

В Германии мужчина погиб после спуска с водного аттракционаВ немецком городе Вайнхайм в аквапарке Miramar погиб 25-летний мужчина. Инцидент произошёл 30 мая на водном аттракционе Twister.

Read more »

Умар Нурмагомедов и Магомед Анкалаев проведут следующие бои 25 июля на турнире UFC в Абу‑ДабиРоссийские бойцы Умар Нурмагомедов и Магомед Анкалаев следующие бои проведут 25 июля на турнире UFC в Абу‑Даби, сообщает пресс‑служба промоушена.

Read more »

Умар Нурмагомедов и Дэвид Мартинес подерутся в соглавном поединке UFC Abu Dhabi 25 июляОбъявлен поединок российского бойца UFC Умара Нурмагомедова .

Read more »

Рассталась с 25 кг и алкоголем: Звезда «Интернов» Пермякова поведала о переменах в жизниАктриса Светлана Пермякова, которую зрители запомнили по ситкому «Интерны», поделилась изменениями в образе жизни после похудения. Откровения прозвучали в новом выпуске шоу «Кстати», премьера которого состоялас 30 мая на платформе VK Видео.

Read more »

СК назвал причину трагедии в Омске с парой погибших сапбордистовПоисковики нашли тело второго сапбордиста, пропавшего вместе с подругой на реке Иртыш 25 мая. Что стало причиной трагедии - в эксклюзивном материале aif.ru.

Read more »