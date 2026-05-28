25 вдохновляющих женщин: первый список Forbes, отмечающий заслуги женщин в традиционно «маскулинных» индустриях

Еще пять лет назад в России женщинам был официально закрыт вход более чем в 450 профессий. По новому закону, принятому в 2021 году, всего 100 позиций оказались запрещенными: ограничения касаются тяжелых, подземных, опасных работ и специальностей, связанных с вредными условиями труда (химическое производство, горные работы, металлообработка). При этом количество женщин в сферах, традиционно считающихся мужскими, растет год от года — это связано как с развитием технологий, которые уменьшают значение физической силы во многих отраслях, так и с объективной потребностью рынка в новых квалифицированных кадрах. На сегодняшний день формальных гендерных преград в промышленности практически нет, но все еще существует множество стереотипов, которые мешают женщинам строить карьеру на производстве. А еще наблюдается острая нехватка ролевых моделей. Чтобы изменить эту ситуацию, две команды, системно занимающиеся поддержкой женщин в их профессиональной деятельности, — Ассоциация «Женщины в современной индустрии» и редакция Forbes Woman — впервые объединились, чтобы создать по-настоящему уникальный специальный проект «25 вдохновляющих женщин». Уникальность его в том, что это первый список Forbes, отмечающий заслуги женщин, работающих в традиционно «маскулинных» индустриях.

Создание такого списка было бы невозможным без многолетней работы Ассоциации «Женщины в современной индустрии» — некоммерческой организации, основанной в 2020 году, чтобы способствовать продвижению и профессиональному развитию женщин в горнодобывающей, металлургической, нефтехимической, обрабатывающей и других смежных отраслях. Учредителями Ассоциации выступают компания «Норникель», ГК «Атлас Майнинг» и «Сибур». Главным событием Ассоциации стал запуск первой в России премии «Талантливая женщина в современной индустрии» в 2021 году, которая за прошедшие пять лет приобрела статус одного из ключевых событий года в отрасли.

Именно эта премия стала основой для создания нового списка Forbes Woman. В ходе совместной работы двух команд были разработаны объективные критерии для пяти номинаций: «Производство», «Управление», «Открытие года», «Первая в своем деле» и «Наука, технологии и цифровые инновации». Обо всех финалистках проекта и их достижениях можно будет узнать на страницах журнала Forbes Woman, а также в разделе на сайте www.forbes.ru.

Мы надеемся, что появление такого проекта станет вдохновением и поддержкой для многих женщин, которые уже работают в «сложных» индустриях или мечтают попробовать свои силы в этих отраслях. Ведь героини нашего списка не только добиваются успеха, но и своим примером и работой меняют правила на рынке труда для нового поколения





