The 2026 FIFA World Cup is the 25th edition of the international men's football tournament. The tournament consists of 32 national teams competing across 12 cities in 13 nations.
В Фрибуре завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Канады и Швеции. Победу в игре, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали канадские хоккеисты со счётом 5:3.
На третьей минуте нападающий сборной Канады Джон Таварес забил первый гол. На 17-й минуте форвард Райан О'Райлли удвоил преимущество канадской команды. На 29-й минуте защитник Якоб Ларссон сократил отставание сборной Швеции. На 32-й минуте нападающий шведской команды Лукас Рэймонд сравнял счёт.
На 35-й минуте форвард Дилан Холлоуэй вывел канадцев вперёд. На 36-й минуте шведский защитник Маттиас Экхольм восстановил равенство в счёте. На 44-й минуте нападающий Коннор Браун вновь вывел Канаду вперёд. На 53-й минуте форвард Дилан Козенс забросил пятую шайбу канадской сборной и установил окончательный счёт — 5:3.
Отметим, что нападающий Вигго Бьёрк установил рекорд, став самым молодым игроком в истории сборной Швеции, который сыграл на ЧМ. Он дебютировал в возрасте 18 лет 64 дня, превзойдя достижение Лео Карлссона (он впервые сыграл на ЧМ-2023 в возрасте 18 лет 136 дней). Во Цюрихе завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Финляндии и Германии. Победу в игре, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали финские хоккеисты со счётом 3:1.
На девятой минуте нападающий сборной Финляндии Антон Лунделль забил первый гол. На 44-й минуте форвард Ессе Пульюярви удвоил преимущество финской команды. На 49-й минуте нападающий Штефан Лойбль сократил отставание сборной Германии. На 56-й минуте форвард Аату Рятю забросил третью шайбу финнов, установив окончательный счёт — 3:1.
Во Фрибуре завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Чехии и Дании. Победу в игре, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержала команда Радима Рулика со счётом 4:1. За первые 10 минут игры Доминик Кубалик и Даниэль Воженилек сделали счёт 2:0 в пользу Чехии. На старте третьего периода Роман Червенка упрочил преимущество своей команды.
Датчане в концовке игры смогли реализовать большинство, а окончательный счёт установил Матей Блюмель на последней минуте встречи — 4:1. В Цюрихе (Швейцария) завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными США и Швейцарии. Победу в игре, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали швейцарские хоккеисты со счётом 3:1. Таким образом, Швейцария взяла у американцев реванш за поражение в финале ЧМ-2025.
На третьей минуте нападающий сборной Швейцарии Пиус Зутер забил первый гол. На 12-й минуте форвард Свен Андригетто удвоил преимущество швейцарской команды. На 49-й минуте нападающий Алекс Стивз сократил отставание сборной США. На 57-й минуте форвард Кен Егер вернул швейцарцам былое преимущество, установив окончательный счёт — 3:1
2026 FIFA World Cup Canada Vs Sweden Finland Vs Germany Czech Republic Vs Denmark USA Vs Switzerland
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Turkey's Education Minister: 'Crossing Sieges' Misconstrued as Romanticized 'Conquests' vs. AttacksIn Turkey, the Ministry of Education has decided to redefine certain historical terms amid growing concerns about the potential of historic terms to romanticize past events, or even justify them. The Minister of Education, Mr. Yusuf Tekin, has stated that 'Columbus voyages' as 'crossing sieges' and the term 'geographic discoveries' as 'beginning of colonialism' are among the changes made to the education curriculum.
Read more »
Madison Keys vs. Svetlana Kuznetsova: A Preview of the French Open QuarterfinalsThe French Open quarterfinals are set to begin, with Madison Keys and Svetlana Kuznetsova set to face off. The match will be played on a slow court, providing an advantage for Kuznetsova. Keys has had a strong tournament, while Kuznetsova is coming off a win over Elina Svitolina in the previous round. The match promises to be a thrilling encounter.
Read more »
Championship Showdown in Scotland: 'Harts' vs 'Seltic'The Scottish Premiership championship is heating up as one of the most competitive games of the season unfolds in Scotland. The dominance of Celtic is being challenged by a new force - Heart of Midlothian. Could this be the year that the club from Edinburgh finally breaks the 41-year Celtic monopoly on the title? The drama in the penultimate round as Hearts could have snatched three points but were denied by a controversial penalty call in the 90+9 minute. The game was a thriller with Hearts leading but Celtic managed to snatch the lead in the final minute. The race for the title is now down to the final round with both teams having a chance to claim the title. The league format is unique with only 12 teams and a 33-game season. The first stage consists of 33 games with each team playing each other three times, home and away. The second stage is a two-sixteen format with the top two teams in each group advancing to the final round. The league is known for its unpredictable nature and the balance between home and away games is constantly shifting. The league is also known for its unbalanced nature with some teams playing with a significant home advantage. The league is also known for its controversial decisions and the balance between home and away games is constantly shifting. The league is also known for its unbalanced nature with some teams playing with a significant home advantage. The league is also known for its controversial decisions and the balance between home and away games is constantly shifting.
Read more »
Святая Троица 2026: дата, история и традиции церковного праздника в мае 2026Троица в 2026 году — 31 мая. История сошествия Святого Духа на апостолов, смысл праздника, богослужебные и народные традиции, обычаи украшения дома берёзой и зелёными ветками. Life.ru рассказывает, что можно и нельзя делать в этот день!
Read more »
Денис Мацуев рассказал, кто приедет в Суздаль на летний фестивальВторой Летний фестиваль Дениса Мацуева в Суздале пройдет с 10 по 19 июля 2026 года.
Read more »
Канада обыграла сборную Швеции в первом матче чемпионата мира — 2026Канада – Швеция, результат матча 15 мая 2026 года, счет 5:3, чемпионат мира по хоккею-2026
Read more »