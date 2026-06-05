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2 камбэка и 2 шайбы: финал Кубка Стэнли-2026 начался с 2-го такого случая в истории НХЛ

Хоккей News

2 камбэка и 2 шайбы: финал Кубка Стэнли-2026 начался с 2-го такого случая в истории НХЛ
Кубок СтэнлиНХЛКамбэки
📆6/5/2026 6:44 AM
📰sportsru
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Финал Кубка Стэнли-2026 начался с 2 камбэков с отыгрышем дефицита в 2 шайбы – 2-й случай в истории НХЛ. Впервые такое было в 2014 году. «Каролина» обыграла «Вегас» (4:3 ОТ после 0:2) во втором матче финала Кубка Стэнли (1-1).

Финал Кубка Стэнли-2026 начался с 2 камбэков с отыгрышем дефицита в 2 шайбы – 2-й случай в истории НХЛ . Впервые такое было в 2014 году.

«Каролина» обыграла «Вегас» (4:3 ОТ после 0:2) во втором матче финала Кубка Стэнли (1-1). Таким образом, финал-2026 начался с двух камбэков с отыгрышем дефицита в 2 шайбы. Это второй такой случай в истории НХЛ.

«Вегас» – 1-й клуб в истории НХЛ, победивший в 1-м матче финала Кубка Стэнли в гостях, отыграв дефицит в 2 шайбы. Барбашев во 2-м матче финала: голевой пас, 5 бросков, 3 блока и 2 хита за 16:55. У него 14 очков в 18 играх в текущем плей-офф. Он 7-й игрок в истории НХЛ, кому удалось превзойти свой результат по голам в регулярке (12).

Судьи отменили гол «Вегаса» на 55:00 во 2-м матче финала при счете 2:2 – Барбашев помешал вратарю. После просмотра «Каролина» получила большинство и забила Свечников во 2-м матче финала Кубка Стэнли: ассист, 0 бросков в створ (5 промахов), 7 хитов и 2 потери за 15:28.

«Каролина» сравняла счет в финале Кубка Стэнли с «Вегасом» (1-1), выиграв 2-й матч (4:3 ОТ после 0:2). Джарвис забил победный гол на 64-й минуте.

«Голден Найтс» сравняли на 59-й – 3:3. Хауден повторил рекорд «Вегаса» по голам за один розыгрыш плей-офф (13). Он 6-й игрок в истории НХЛ с 10+ гостевыми шайбами – в списке есть Овечкин и Кросби. Защитник «Вегаса» Макнэбб получил шайбой в лицо после броска Элерса во 2-м матче финала Кубка Стэнли.

Игрок был доставлен в больницу.

«Каролина» выиграла все 6 матчей с овертаймами в этом плей-офф. Только у 3 клубов в истории НХЛ были более длинные серии в рамках одного розыгрыша. Гендиректор ФК «Динамо» об Овечкине: «Тюкавин с ним встречался, я попросил его кое-что обсудить. Мы бы хотели видеть Александра на наших матчах».

Алексей Дементьев: «Для развития российского хоккея нельзя придумать что-то лучше, чем то, когда наши игроки пытаются пробиться в НХЛ. Это заставляет руководителей на местах искать новые ресурсы»

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