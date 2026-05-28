Новости 18-летнего срочника Данила Аксенова призвали на службу 20 ноября 2025 года в Хабаровске. Через несколько месяцев, по его собственному объяснению, его под давлением заставили подписать контракт, а затем отправили на войну с Украиной за два дня до суда о его расторжении. Его историю Контракт Аксенова заставили подписать, несмотря на плоскостопие. В день заключения контракта был оформлен «лист беседы» с военнослужащим — документ, который должен подтверждать добровольность. В графе «кто проводил агитационные мероприятия» вписано «никто», и «беседу провел» — тоже «никто». 17 апреля Аксенова увезли в военный городок Князе-Волконское под Хабаровском. Это произошло несмотря на то, что заключение контракта Данил обжаловал в суде, а заседание по его иску было назначено на 20 апреля. Из Князе-Волконского Аксенова отправили бортом в Ростов; 26 апреля он вышел на связь уже из-под оккупированного Мариуполя. Данила определили в 1-ю штурмовую роту, рассказала мать: «Обещают БПЛА, а на самом деле все в штурма». Мать Аксенова утверждает, что случай Данила не единичный: в Хабаровске, как она утверждает, действует «конвейер» — схему «суд, а на следующий день перевод на Князе-Волконское» прошли и другие срочники. С 14 мая Данил на связь не выходил — его отправили на боевое задание из расположения части в Мариуполе. Правозащитники из «Призыва к совести» создали полезные и важные инструкции, помогающие избежать службы в армии. В том числе о том, что делать, если пришла повестка или заставляют проходить медосвидетельствование. Глава Минэнерго: договор о беспошлинных поставках в Армению нефти и газа расторгнут только в случае, если «они перейдут от Евразийского экономического союза в ЕС»© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.

Новости 18-летнего срочника Данила Аксенова призвали на службу 20 ноября 2025 года в Хабаровске. Через несколько месяцев, по его собственному объяснению, его под давлением заставили подписать контракт , а затем отправили на войну с Украиной за два дня до суда о его расторжении.

Его историю Контракт Аксенова заставили подписать, несмотря на плоскостопие. В день заключения контракта был оформлен «лист беседы» с военнослужащим — документ, который должен подтверждать добровольность. В графе «кто проводил агитационные мероприятия» вписано «никто», и «беседу провел» — тоже «никто». 17 апреля Аксенова увезли в военный городок Князе-Волконское под Хабаровском. Это произошло несмотря на то, что заключение контракта Данил обжаловал в суде, а заседание по его иску было назначено на 20 апреля.

Из Князе-Волконского Аксенова отправили бортом в Ростов; 26 апреля он вышел на связь уже из-под оккупированного Мариуполя. Данила определили в 1-ю штурмовую роту, рассказала мать: «Обещают БПЛА, а на самом деле все в штурма». Мать Аксенова утверждает, что случай Данила не единичный: в Хабаровске, как она утверждает, действует «конвейер» — схему «суд, а на следующий день перевод на Князе-Волконское» прошли и другие срочники.

С 14 мая Данил на связь не выходил — его отправили на боевое задание из расположения части в Мариуполе. Правозащитники из «Призыва к совести» создали полезные и важные инструкции, помогающие избежать службы в армии. В том числе о том, что делать, если пришла повестка или заставляют проходить медосвидетельствование. Глава Минэнерго: договор о беспошлинных поставках в Армению нефти и газа расторгнут только в случае, если «они перейдут от Евразийского экономического союза в ЕС»© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции





tvrain / 🏆 15. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

18-Летний Срочник Призвали На Службу Заставили Подписать Контракт Отправили На Войну С Украиной Под Давлением Плоскостопие Контракт Аксенова Обжаловал В Суде Заседание По Иску Медосвидетельствование Повестка Навязывали Проходить Медосвидетельствование Навязывали Проходить Медосвидетельствование Навязывали Проходить Медосвидетельствование Навязывали Проходить Медосвидетельствование Навязывали Проходить Медосвидетельствование Навязывали Проходить Медосвидетельствование Навязывали Проходить Медосвидетельствование Навязывали Проходить Медосвидетельствование Навязывали Проходить Медосвидетельствование Навязывали Проходить Медосвидетельствование Навязывали Проходить Медосвидетельствование Навязывали Проходить Медосвидетельствование Навязывали Проходить Медосвидетельствование Навязывали Проходить Медосвидетельствование Навязывали Проходить Медосвидетельствование Навязывали Проходить Медосвидетельствование Навязывали Проходить Медосвидетельствование Навязывали Проходить Медосвидетельствование Навязывали Проходить Медосвидетельствование Навязывали Проходить Медосвидетельствование Навязывали Проходить Медосвидетельствование Навязывали Проходить Медосвидетельствование Навязывали Проходить Медосвидетельствование Навязывали Проходить Медосвидетельствование Навязывали Проходить Медосвидетельствование Навязывали Проходить Медосвидетельствование Навязывали Проходить Медосвидетельствование Навязывали Проходить Медосвидетельствование Навязывали Проходить Медосвидетельствование Навязывали Проходить Медосвидетельствование Навязывали Проходить Медосвидетельствование Навязывали Проходить Медосвидетельствование Навязывали Проходить Медосвидетельствование Навязывали Проходить Медосвидетельствование Навязывали Проходить Медосвидетельствование Навязывали Проходить Медосвидетельствование Навязывали Проходить Медосвидетельствование Навязывали Проходить Медосвидетельствование Навязывали Проходить Медосвидетельствование Навязывали Проходить Медосвидетельствование Навязывали Проходить Медосвидетельствование Навязывали Проходить Медосвидетельствование Навязывали Проходить Медосвидетельствование Навязывали Проходить Медосвидетельствование Навязывали Проходить Медосвидетельствование Навязывали Проходить Медосвидетельствование Навязывали Проходить Медосвидетельствование Навязывали Проходить Медосвидетельствование Навязывали Проходить Медосвидетельствование Навязывали Проходить Медосвидетельствование Навязывали Проходить Медосвидетельствование Навязывали Проходить Медосвидетельствование Навязывали Проходить Медосвидетельствование Навязывали Проходить Медосвидетельствование Навязывали Проходить Медосвидетельствование Навязывали Проходить Медосвидетельствование Навязывали Проходить Медосвидетельствование Навязывали Проходить Медосвидетельствование

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

«Зенит» предложил 18 млн евро «Трабзонспору» за Фелипе Аугусто (Решат Джан Озбудак)«Зенит» сделал официальное предложение «Трабзонспору» в 18 миллионов евро за Фелипе Аугусто, сообщает турецкий журналист Решат Джан Озбудак.

Read more »

Калинская в Париже выбила сенсацию прошлого «РГ»! Дальше — русское дерби с Корнеевой18-летняя Алина успешно дебютировала на французском мэйджоре и впервые войдёт в топ-100 рейтинга.

Read more »

Великобритания расширила список санкций в отношении России на 18 позицийВеликобритания расширила антироссийские санкции, добавив в список 18 позиций. Это связано с обходом Россией ограничений через криптовалютные и финансовые схемы.

Read more »

В Перми пропал 18-летний школьник перед последним звонком; похитители требуют выкуп 1,5 млн рублейВ Перми ищут 18-летнего выпускника Владимира Смирнова, пропавшего перед последним звонком. Родные уверены, что он попал под влияние мошенников. Неизвестные связались с семьей и потребовали выкуп в размере полутора миллионов рублей. Полиция и ФСБ ведут поиски.

Read more »

Российское дерби на «Ролан Гаррос»! Калинская сыграет с чемпионкой двух юниорских ТБШВо втором круге грунтового турнира «Большого шлема» в Париже Анна встретится с 18-летней Алиной Корнеевой.

Read more »

«Джиро д’Италия». 18-й этап. Гонщики проедут 171 км по маршруту с двумя категорийными подъемами28 мая пройдет 18-й этап веломногодневки «Джиро д’Италия».

Read more »