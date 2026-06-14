177 украинских беспилотников сбили в ночь на 13 июня, ответ России: артиллерия, авиация и дроны

ВСУ запустили 177 беспилотников по российским регионам в ночь на 13 июня. Дроны были сбиты средствами ПВО. Ответ России последовал незамедлительно — удары нанесены по объектам ВСУ в нескольких областях Украины.

Москва, 14 июня - АиФ-Москва. ВСУ запустили 177 беспилотников по российским регионам в ночь на 13 июня. Дроны были сбиты средствами ПВО. Ответ России последовал незамедлительно — удары нанесены по объектам ВСУ в нескольких областях Украины.

Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, откуда запустили дроны и по каким маршрутам они летели. Как дроны долетели до Кубани Напомним, по данным Минобороны РФ, в ночь на 13 июня российские средства ПВО перехватили и уничтожили 177 украинских беспилотников. Дроны сбили над Астраханской, Брянской, Волгоградской, Курской, Рязанской, Тверской областями, Крымом и другими регионами. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что минувшей ночью был атакован Темрюкский район.

В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на морском терминале. Погиб человек, ещё трое пострадали.

"Что касается беспилотников, которые атаковали Краснодарский край, то их могли запустить с территории Украины, примерно в районе Одесской области. Они огибают Крым по морю, потому что через Крым они лететь не могут, там очень серьезные системы ПВО стоят, и Крым хорошо защищен. И, соответственно, они вылетают из Одессы, огибают Крым и дальше двигаются на Краснодарский край", — сообщил эксперт. Этот маршрут уже стал классическим.

Украинские дроны идут над морем, на предельно малой высоте. Волгоград под ударом: откуда летели БПЛА Беспилотники в сторону Волгоградской области в ночь на 13 июня могли запустить из определённого региона Украины, сообщил Максим Кондратьев. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в результате падения обломков на территории промышленной инфраструктуры в Котовском районе возникло возгорание, ликвидация продолжается. Кроме того, в Кумылженском районе при падении БПЛА зафиксировано возгорание на окраине лесного массива "Шакинская дубрава".

Предварительно, пострадавших нет.

"Волгоград, вероятнее всего, атаковали с территории Харьковской области. Расстояние составляет примерно 600 км по прямой, они вполне могли долететь", — пояснил специалист. Попытка атаковать Севастополь Атаковать пытались и Севастополь. Всего сбито более 25 беспилотных летательных аппаратов.

В результате падения обломков зафиксированы точечные повреждения. К счастью, обошлось без жертв. Но сам факт массированной атаки на город-герой говорит о том, что Киев не оставляет попыток дотянуться до Крыма. И делает это цинично, не считаясь с возможными жертвами среди мирного населения.

Ответ России: артиллерия, авиация и дроны Ответ не заставил себя ждать. После атаки серия взрывов прогремела в разных районах Украины. Под удар попали объекты ВСУ в Днепропетровской, Запорожской, Одесской и других областях. Минобороны РФ сообщило, что артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили укреплённые укрытия и пункт управления БПЛА противника в Константиновке.

В ходе ведения воздушной разведки операторами дронов был выявлен пункт управления БПЛА и два укреплённых укрытия ВСУ, оборудованных в жилой застройке. Артиллеристы точным огнём отработали по переданным координатам и поразили укрытия вместе с личным составом и специализированным оборудованием. Кроме того, ВКС России сровняли с землёй пункты временной дислокации ВСУ в ДНР. По выявленным целям были нанесены удары с применением авиабомб ФАБ-3000 и ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

А расчёты FPV-дронов 80-й отдельной мотострелковой бригады (арктической) группировки "Север" уничтожили опорные пункты с живой силой ВСУ в Сумской области. 177 сбитых дронов за ночь — это результат, который говорит о высокой эффективности российской ПВО. Россия ответила жёстко. Уничтожены пункты управления БПЛА, опорные пункты, склады. Работа продолжается.

И чем больше Украина будет атаковать российские регионы, тем мощнее будут ответные удары. Это аксиома. И она не изменится, пока киевский режим не поймёт: террор не остаётся безнаказанным. Оцените материал Обществоэксклюзиватаки ВСУэксклюзивные новостиответ за атаки Р





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ukraine Russia Drone Attack Defense Military

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Над регионами РФ уничтожили 177 БПЛА противника за ночьНад регионами РФ уничтожили 177 БПЛА противника за ночь. В Краснодарском крае при падении БПЛА началось возгорание на морском терминале, где погиб человек и пострадали трое. В тушении пожара задействованы около 100 человек.

Read more »

Чемпионат России по регби. 6-й тур. «Локомотив» проиграл «Красному Яру», «Стрела-Ак Барс» сыграет с «ВВА-Подмосковье», «Слава-МАР» против «Енисея-СТМ»12 и 13 июня проходят матчи шестого тура чемпионата России по регби.

Read more »

Лига наций. Китай сыграет с Японией, Бразилия встретится с Сербией, Канада против США и другие матчи13 июня пройдут очередные матчи мужской Лиги наций по волейболу.

Read more »

Минобороны РФ сообщило о сбитии 177 украинских БПЛА над Волгоградской областьюЗа ночь с 12 на 13 июня над Волгоградской областью были перехвачены украинские беспилотники. В результате падения обломков возникли пожары в промышленной зоне и лесном массиве, однако пострадавших нет. Режим беспилотной опасности временно вводился в регионе, что повлияло на расписание аэропорта Волгограда. Эксперт предположил, что дроны запускались с территории Украины.

Read more »

FC ViBE и 2Drots встретятся в 1/4 финала Медиалиги. «Самураи» уступают в один гол перед ответной игройWINLINE Медиалига , 1/4 финала, ответный матч 13 июня, суббота FC ViBE – 2Drots.

Read more »

Мощная расплата сотрясла Киев за атаки РФ: главная новость СВО 13 июняВ ночь на 13 июня российские средства ПВО перехватили и уничтожили 177 украинских беспилотников. Откуда их запустили и какой последовал ответ - в эксклюзивном материале aif.ru.

Read more »