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17-летний Хильберто Мора: самый молодой игрок в истории сборной и талант Мексики

Sports News

17-летний Хильберто Мора: самый молодой игрок в истории сборной и талант Мексики
FootballTalentHistory
📆6/18/2026 5:20 PM
📰sportsru
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17-летний Хильберто Мора стал самым молодым игроком в истории сборной и главным талантом Мексики. Он также выиграл Книгу рекордов Гиннесса как самый юный победитель международного турнира и был важным игроком сборной Мексики на Золотом Кубке КОНКАКАФ. Мора из футбольной семьи: отец провел больше 10 лет в чемпионатах Мексики и был локальной звездой. Он также сын, который дебютировал за взрослую команду в чемпионате и помог выиграть Золотой Кубок КОНКАКАФ с голевой передачей в полуфинале.

17-летний Хильберто Мора – главный талант Мексики: стал самым молодым игроком в истории сборной, да и на всем ЧМ-2026 нет никого младше. А в прошлом году попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый юный победитель международного турнира: был важным игроком сборной Мексики на Золотом Кубке КОНКАКАФ и отдал пас на победный гол в полуфинале.

Мора из футбольной семьи: отец Хильберто Мора-старший провел больше 10 лет в чемпионатах Мексики. Не играл за сборную, но был локальной звездой: в 2003 году в решающем матче спас «Ягуарес» от вылета и набрал 120 матчей за клуб. Кстати, именно при Море-старшем «Тихуана» вышла в первый дивизион – через 14 лет его сын дебютировал за нее во взрослом футболе. После завершения карьеры Хильберто пригласили рулить академией «Ягуарес», и он сразу привел туда четырехлетнего сына.

Один из работников академии вспоминал: никто не верил, что Море-младшему четыре года – он был очень-очень низким (сейчас рост футболиста – 168 см). Отец не вмешивался в тренировки на базе, но занимался с ребенком дома: исправлял слабые стороны. Благодаря этому Мора быстро стал самым техничным в команде, в том числе и среди старших. Талант четырехлетнего увидели все тренеры академии, поэтому через несколько месяцев он уже играл за три команды – U-5, U-7 и U-9.

Позже ему придумали прозвище El Bombero (Пожарный), потому что в нужный момент приходил на помощь и спасал команду. Тренер «Ягуарес» U-7 Рамсес Орантес позже вспоминал: «Как только он начал играть в матчах, постоянно забирал мяч под контроль. Он выглядел как Лео Месси, потому что разом обыгрывал по несколько защитников. Когда я впервые увидел его игру, сразу сказал себе: «Наверное, это тот самый El Bombero, о котором мне все рассказывали».

Он тогда был в команде U-5, но позже играл за U-7 и даже U-9. У него никто не мог отобрать мяч. Мора с детства был очень одаренным. В моей команде он был штатным исполнителем штрафных и угловых.

Для полного счастья надо было, чтобы он сам себе подавал и забивал». В 2015-м, когда Море было семь, отца позвали в тренерский штаб академии более статусной «Тихуаны». Он согласился и забрал с собой сына. В итоге не ошибся: через два года «Ягуарес» обанкротился и закрылся.

В «Ягуарес» Мора играл нападающего, но в «Тихуане» сформировался как атакующий игрок центра поля: помогают хорошая техника, видение поля и умение резко менять направление. Он не забивает пачками, но всегда приносит пользу в построении и развитии атаки. В «Тихуане» тоже быстро заметили талант: в 14 лет он играл за команды U-16 и U-18 и уже тренировался с основой.

В августе 2024-го, в 15 лет и 10 месяцев Мора дебютировал за взрослую команду в чемпионате: вышел на 72-й минуте, уже на 90+ отдал первый ассист. А через две недели забил первый гол – сразу победный в ворота «Леона». Забавный факт: Хильберто дебютировал во взрослом футболе под 251-м номером! Все из-за того, что он был изначально в заявке молодежной команды, а в Мексике всех воспитанников помечают трехзначным номером.

Дал шанс легендарный Хуан Карлос Осорио, который тренировал сборную Мексики на ЧМ-2018. Он в восторге от подростка: «Мы вылетели из Кубка лиг, поэтому появилось больше времени: обратили внимание на наши молодежные команды. Мы провели много тренировочных матчей, на которых просматривали ребят с академии. На всех играх я увидел в Хильберто природный талант.

Он был ребенком, который только созревал: проигрывал борьбу. Но для меня главное – это резкие повороты: он способен одним движением развернуться и удержать мяч. Это большое преимущество, учитывая, что в матчах высокого уровня среднее количество поворотов на 360 градусов составляет около 700 за игру. Своими движениями он напомнил мне Андреса Иньесту.

Поэтому я попробовал его на той же позиции, на которой Пеп Гвардиола использовал Иньесту в «Барсе»: ложную девятку с измененным профилем». После дебюта Мора стал игроком ротации, еще через год начал регулярно выходить в старте. За «Тихуану» провел 54 матча и забил 10 голов. В 2025-м, когда закрепился в составе, получил первый вызов во взрослую сборную – и сразу сверкнул: помог выиграть Золотой Кубок КОНКАКАФ с голевой передачей в полуфинале.

Новый главный тренер «Тихуаны» Себастьян Абреу, при котором Мора стал играть больше, тоже хвалит: «По документам ему 17, но по тому, как тренируется, живет и играет, Мора больше похож на зрелого 25-летнего футболиста. Это великое открытие мексиканского футбола за последние 15-20 лет».

«Тихуана» переживает из-за лишнего шума: даже запретила Море общаться с журналистами после матча. Но он все равно суперзвезда в Мексике: уже 1,4 миллиона подписчиков в инстаграме. За 2025 год Мора стал одним из самых популярных людей в мексиканском Google, болельщики посвящают ему муралы. Перед ЧМ-2026 Мора продлил контракт с «Тихуаной» – и вместо 251-го номера получил престижный десятый.

Но его форма все еще выглядит особенно: логотип спонсора-казино заклеен, потому что по закону можно рекламировать азартные игры только с 18 ле

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