В Карловарском крае Чехии за последние шесть лет прекратили работу 17 872 компании на фоне сокращения туристического потока, в том числе из России. Снижение деловой активности совпало с резким падением числа российских туристов. Если в 2019 году регион посетили более 83 тысяч граждан РФ, то к 2025 году их число снизилось до 6,3 тысячи. Наиболее резкое сокращение числа компаний зафиксировано в 2023 году — тогда закрылись 8 853 субъекта. Этот период совпал с последствиями пандемии и продолжающимся снижением туристического потока. В результате экономика региона, традиционно ориентированного на курортный туризм, столкнулась с заметным спадом деловой активности. Сообщалось о появлении новых наценок, которые включают оплату за «совместное употребление блюд», «накрытие стола» и даже использование дополнительных приборов. В некоторых случаях такие сборы могли существенно увеличивать итоговый счёт.
