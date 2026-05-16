16 человек пострадали в результате атак ВСУ в ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о гибели 16-летнего подростка и пострадавших еще одном ребенке и девяти взрослым в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР за сутки.

В Шахтерске при детонации взрывоопасного предмета погиб подросток 2010 года рождения, еще один ребенок 2013 года рождения получил ранения средней степени тяжести. На дороге Донецк - Горловка в Ясиноватском муниципальном округе дрон ВСУ атаковал автомобиль, пострадал мужчина. На трассе Светлодарск – Дебальцево из-за атаки БПЛА на машину ранения получили женщина и двое мужчин. В Углегорске городского округа Енакиево из-за атаки украинских беспилотников тяжело ранена женщина 1962 года рождения, пострадал мужчина 1976 года рождения.

В Горловке в результате сброса дроном взрывоопасного предмета пострадали трое мужчин - 1997, 1998, 1999 годов рождения. Глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования родителям и родным погибшего





