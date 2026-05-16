15 человек задержаны в Берлине во время пропалестинской акции на Театральной площади в Тель-Авиве

Не менее 15 человек были задержаны в Берлине во время субботней акции, приуроченной к 78-й годовщине «Ан-Накбы». В акции участвовали около 2 тыс. человек, многие из которых были в куфиях и держали палестинские флаги. Правоохранители сообщили о нападениях на полицейских и журналистов, а также о выкриках запрещенных лозунгов.

В Берлин е во время пропалестинской акции, приуроченной к 78-й годовщине «Ан-Накбы», полиция задержала не менее 15 человек. Один сотрудник правоохранительных органов получил травмы, По данным ведомства, инциденты произошли на демонстрации под названием «Конец оккупации Палестины — 78 лет Аль-Накбы», которая состоялась в субботу.

В акции участвовали около 2 тыс. человек. Многие из них были в куфиях и держали палестинские флаги. Правоохранители заявили, что в ходе шествия были зафиксированы нападения на полицейских и журналистов, а также выкрики запрещённых лозунгов. В связи с нарушениями порядка были произведены задержания.

Для контроля за ситуацией в центр города направили около 700 полицейских. Усиление наряда объяснялось повышенным риском беспорядков





