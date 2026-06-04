13-я пенсия: поддержка и старшего поколения, и внутренний спрос

Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев заявил о важности введения 13-й пенсии как меры социальной поддержки для пожилых граждан, не получающих помощи от родственников. Он также отметил, что подобная инициатива пойдёт на пользу и экономике, поскольку все полученные средства пенсионеры направят на покупку товаров первой необходимости.

Введение 13-й пенсии может стать хорошей мерой социальной поддержки, заявил первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев. По его словам, дополнительная выплата особенно важна для тех, у кого пенсия является единственным или основным источником дохода.

Для пожилых граждан, не получающих помощи от родственников, такая мера станет критически важной финансовой подушкой безопасности. Парламентарий также отметил, что подобная инициатива пойдёт на пользу и экономике, поскольку все полученные средства пенсионеры направят на покупку товаров первой необходимости.

"Экономике это тоже пойдёт на пользу: пенсионеры все эти деньги отнесут в магазины у дома, чтобы купить еду и другие товары первой необходимости. Есть ещё один важный аспект: так люди почувствуют заботу государства, которая им очень нужна", — добавил депутат. Коломейцев подчеркнул, что 13-я пенсия потребует дополнительных расходов бюджета, но эффект того стоит. По его мнению, такая мера — это одновременно поддержка и старшего поколения, и внутреннего спроса, а значит, и всей российской промышленности





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13-Я Пенсия Социальная Поддержка Пожилые Граждане Экономика Товары Первой Необходимости

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