В результате атаки украинского беспилотника в Беловском районе Курской области ранен 12-летний ребенок. Также зафиксированы повреждения инфраструктуры и пострадавший скот. В Белгородской области двое мирных жителей получили ранения.

17 апреля в Беловском районе Курской области произошел трагический инцидент: в результате атаки украинского беспилотник а пострадал 12-летний ребенок . Губернатор региона Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что у мальчика диагностирована минно-взрывная травма нижней трети левого бедра и левой голени. Ребенок был немедленно госпитализирован в Курскую областную больницу, его состояние оценивается как стабильное, угрозы для жизни нет.

Помимо ранения ребенка, атаки затронули и другие населенные пункты. В селе Мокрушино, где и произошел основной инцидент, помимо пострадавшего, повреждения получили три автомобиля. Обстрелам подверглись отселенные районы, противник применил артиллерию 54 раза. Также зафиксировано девять случаев использования беспилотников для сброса взрывных устройств. В деревне Знобиловка Обоянского района произошло возгорание ангара на площади 200 квадратных метров. В городе Рыльске повреждена крыша склада одной из агрофирм. В Хомутовском районе есть сообщения о повреждениях на нефункционирующей автозаправочной станции и на сельхозпредприятии в селе Калиновка. К сожалению, в последнем случае в результате удара по телятнику пострадал скот. Серьезные последствия атаки имели для энергетической инфраструктуры. В Хомутовском и Дмитриевском районах без электроснабжения временно остались 46 населенных пунктов. Благодаря оперативной работе энергетиков, по резервной схеме восстановлено электроснабжение для 3852 человек. Важно отметить, что, по данным властей, погибших среди мирного населения в результате перечисленных инцидентов нет. За период с 09:00 16 апреля до 07:00 17 апреля на территории Курской области было сбито 95 вражеских дронов различного типа. Параллельно с этим, в Белгородской области, как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, также имели место обстрелы со стороны ВСУ. В Шебекино двое мирных жителей получили ранения. Кроме того, беспилотник атаковал коммерческий объект в Шебекино, что привело к повреждению фасада, остекления и оборудования торгового помещения. В другом направлении, касающемся боевых действий, отмечается успешное продвижение российских танковых экипажей. Как сообщается, под Константиновкой танкисты демонстрируют высокую эффективность, проламывая оборону ВСУ. Применяя тактику ведения прицельного огня с закрытых позиций на большом расстоянии и осуществляя модернизацию техники непосредственно в полевых условиях, они добиваются значительных результатов. Этот аспект подчеркивает не только профессионализм российских военнослужащих, но и их способность адаптироваться к меняющейся обстановке на поле боя





