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11-летний мальчик выжил после двух недель в джунглях китайской провинции Гуандун

Общество News

11-летний мальчик выжил после двух недель в джунглях китайской провинции Гуандун
Пропал РебенокПропажа ДетейКитай
📆6/6/2026 11:16 AM
📰aifonline
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В китайской провинции Гуандун 11-летний мальчик, пропавший в горном лесу, был найден через две недели. Ребенок питался плодами диких фиговых деревьев и собирал дождевую воду, благодаря чему сумел выжить. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Москва, 6 июня - АиФ-Москва. В китай ской провинции Гуандун 11-летний мальчик провел две недели в джунглях и выжил. Об этом сообщает издание Need To Know.

Ребенок пропал 18 мая в горном лесу близ деревни Аньхуа. Уже на следующий день к поискам подключились местные власти и спасательные службы. Обнаружить мальчика удалось лишь 30 мая - после того, как сборщик лекарственных трав нашел в лесу детскую одежду и сообщил об этом полиции. На указанное место немедленно выдвинулась поисковая группа с кинологической службой, которая и нашла ребенка.

За время скитаний по дикой местности мальчик значительно похудел и получил несколько ссадин, однако в целом его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное. Выжить ему помогли плоды диких фиговых деревьев и дождевая вода, которую он регулярно собирал. После прохождения медицинского обследования ребенок был передан родителям. Ранее эксперты рассказали, что необходимо делать в случае исчезновения ребенка

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