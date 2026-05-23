Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Netflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original SeriesNetflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original Series

10 пострадавших в атаке беспилотников на общежитие в ЛНР, состояние одного пострадавшего тяжелое

Conflict News

10 пострадавших в атаке беспилотников на общежитие в ЛНР, состояние одного пострадавшего тяжелое
UkraineDPRLNR
📆5/23/2026 8:55 AM
📰lifenews_ru
40 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 40% · Publisher: 68%

Российский помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил о оставшихся десяти пострадавших при атаке беспилотников ВСУ на общежитие педагогического колледжа в Старобельске. Один из пострадавших оценивается как крайне тяжелое, за жизнь которого врачи продолжают бороться. Пятеро госпитализированных находятся во тяжёлом состоянии, состояние остальных пострадавших среднетяжёлое.

В больницах ЛНР остаются десять человек, пострадавших при атаке беспилотников ВСУ на общежитие педагогического колледжа в Старобельске, такие данные привёл помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Медики оценивают состояние одного из пациентов как крайне тяжелое. За жизнь пострадавшего продолжают бороться врачи. Еще пятеро госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии, у остальных зафиксирована средняя степень тяжести. По словам Кузнецова, лечение сопровождается дистанционными консультациями.

К процессу подключили профильные федеральные центры: НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова, НМИЦ хирургии имени Вишневского, а также специалистов Сеченовского университета и РДКБ. В ведомстве подчеркнули, что вся необходимая помощь оказывается в полном объёме. Атака была целенаправленной: 16 дронов тремя волнами били по гражданскому объекту, рядом с которым не было военных целей. В результате погибли десять человек, около 40 пострадали и пропали до 15 человек без вести

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

lifenews_ru /  🏆 2. in RU

Ukraine DPR LNR Drone Attack Injury Hospital

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Учёные рассказали о простом способе защиты мозга от деменцииУчёные рассказали о простом способе защиты мозга от деменцииОтказ от курения снижает риск деменции на 16%, но набор более 10 килограммов после этого сводит защитный эффект на нет, выяснили учёные.
Read more »

Исследование: в России прошли реконструкцию 53 исторических санаторияИсследование: в России прошли реконструкцию 53 исторических санаторияЗа последние 10 лет в России реконструировали около 5200 номеров в исторических санаториях, это почти половина всего современного объема реновации этого сегмента.
Read more »

14-летний прыгун в воду Киселев: «Буду очень сильно стараться в Париже на чемпионате Европы, чтобы выиграть»14-летний прыгун в воду Киселев: «Буду очень сильно стараться в Париже на чемпионате Европы, чтобы выиграть»14-летний прыгун в воду Мирослав Киселев высказался о победе на чемпионате России на 10-метровой вышке.
Read more »

10 лет Пепа в Ман Сити – 100 очков, требл, дуэль с Клоппом10 лет Пепа в Ман Сити – 100 очков, требл, дуэль с КлоппомКак Пеп Гвардиола за 10 лет превратил Ман Сити в доминирующую силу: 100 очков, исторический требл, 4 АПЛ подряд и великое противостояние с Клоппом.
Read more »

Флик про Пепа: «Лучший тренер мира, его достижения поразительны. Десять лет в клубе такого уровня, как «Сити» – невероятно. Не думаю, что вы увидите меня здесь через 10 лет»Флик про Пепа: «Лучший тренер мира, его достижения поразительны. Десять лет в клубе такого уровня, как «Сити» – невероятно. Не думаю, что вы увидите меня здесь через 10 лет»Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высоко отозвался о работе Пепа Гвардиолы , уходящего из «Манчестер Сити» после завоевания 20 трофеев за 10 лет в клубе.
Read more »

Итоги Лиги 1: титул ПСЖ с ротацией, провалы Марселя и Монако, сенсация ЛансаИтоги Лиги 1: титул ПСЖ с ротацией, провалы Марселя и Монако, сенсация ЛансаПСЖ завоевал чемпионство с беспрецедентной ротацией Луиса Энрике, Ланс с 10-м бюджетом стал вторым и выиграл Кубок Франции, Марсель и Монако разочаровали.
Read more »



Render Time: 2026-05-23 11:55:17