10 пострадавших в атаке беспилотников на общежитие в ЛНР, состояние одного пострадавшего тяжелое

Российский помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил о оставшихся десяти пострадавших при атаке беспилотников ВСУ на общежитие педагогического колледжа в Старобельске. Один из пострадавших оценивается как крайне тяжелое, за жизнь которого врачи продолжают бороться. Пятеро госпитализированных находятся во тяжёлом состоянии, состояние остальных пострадавших среднетяжёлое.

Медики оценивают состояние одного из пациентов как крайне тяжелое. За жизнь пострадавшего продолжают бороться врачи. Еще пятеро госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии, у остальных зафиксирована средняя степень тяжести. По словам Кузнецова, лечение сопровождается дистанционными консультациями.

К процессу подключили профильные федеральные центры: НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова, НМИЦ хирургии имени Вишневского, а также специалистов Сеченовского университета и РДКБ. В ведомстве подчеркнули, что вся необходимая помощь оказывается в полном объёме. Атака была целенаправленной: 16 дронов тремя волнами били по гражданскому объекту, рядом с которым не было военных целей. В результате погибли десять человек, около 40 пострадали и пропали до 15 человек без вести





