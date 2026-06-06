10 беспилотников ВСУ уничтожены над Подмосковьем, где находятся стартовые площадки дронов ВСУ

В эксклюзивном комментарии aif.ru заслуженный военный лётчик РФ, генерал-майор Владимир Попов и основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев раскрыли, где находятся стартовые площадки дронов ВСУ, которые запускают для атаки Подмосковья.

Москва, 6 июня - АиФ-Москва. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в небе над Московским регионом 10 беспилотников. В эксклюзивном комментарии aif.ru заслуженный военный лётчик РФ, генерал-майор Владимир Попов и основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев раскрыли, где находятся стартовые площадки дронов ВСУ, которые запускают для атаки Подмосковья.

"Дальнобойные беспилотники самолётного типа могут идти из Сумской и Харьковской областей через Смоленщину, Курскую, Брянскую области. Противник пользуется особенностями рельефа местности, чтобы замаскировать дроны. Они проходят на предельно малых высотах, скрываясь в пространстве", — сказал Попов. Генерал-майор обратил внимание на то, что Украина получает данные разведки от своих западных партнёров, которые также обеспечивают ВСУ спутниковой навигацией.

Эксперт Максим Кондратьев уточнил, что противник каждый раз меняет площадки запуска беспилотников.

"Запуски ведутся из северной части Украины. Площадки каждый раз меняются. Они могут использоваться повторно, но крайне редко, потому что наши ракетные войска охотятся за ними, запускают дроны-разведчики. Противник подгоняет к месту запуска колонну фур с беспилотниками — возможно, уже собранными, или их собирают на месте.

В этот момент площадки часто накрывают наши ракеты и уничтожают полностью: и фуры, и персонал, и дроны, и всё специализированное оборудование", — объяснил он. В свою очередь, в пророссийском подполье сообщили, что минувшей ночью точными попаданиями были уничтожены пункты размещения операторов беспилотников ВСУ в Харьковской области





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Беспилотники ВСУ ПВО Площадки Запуска Западное Партнёрство Ракетные Войска Разведчики Пункты Размещения Харьковская Область

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