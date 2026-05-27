'Вегас' выходит в финал Кубка Стэнли, оставив 'Колорадо' за бортом

'Голден Найтс' уверенно обыграли 'Эвеланш' и стали первым финалистом сезона, в то время как 'Колорадо' столкнулся с серьезным кризисом.

' Вегас Голден Найтс ' продемонстрировал невероятную стойкость и мастерство, стремительно разделавшись с 'Колорадо' и обеспечив себе статус первого финалиста Кубка Стэнли. Путь команды к этому успеху оказался весьма тернистым: еще в конце регулярного чемпионата существовали серьезные сомнения в том, смогут ли 'рыцари' вообще преодолеть порог плей-офф.

Однако сейчас они наслаждаются заслуженным триумфом и спокойно ожидают своего соперника в решающей серии. В решающем матче 'Вегас' сохранил привычный костяк, в то время как в составе 'Колорадо' произошли значительные перестановки. В частности, Валерий Ничушкин не смог выйти на лед, а в воротах Скотта Уэджвуда сменил Маккензи Блэквуд. Подобная стратегия уже применялась в серии против 'Миннесоты', но тогда она не принесла плодов.

Начало встречи подтвердило опасения: Блэквуд пропустил уже на пятой минуте. Хотя в этом голе вратарь не был виноват — оборона 'Эвеланш' была буквально разрезана одной точной передачей, что позволило Марку Стоуну реализовать выход один на один — этот пропущенный шайба сильно подорвала уверенность команды. Тем не менее Блэквуд сумел собраться и провел достойную игру, совершив несколько феноменальных спасений, в том числе дважды лишив Павла Дорофеева шанса забить из выгодных позиций. Однако настоящим героем встречи стал голкипер 'Вегаса' Картер Харт.

Его игра в этом сезоне стала одной из самых вдохновляющих историй весны. Харт вернулся на топ-уровень и демонстрирует феноменальную форму: в текущем плей-офф его статистика впечатляет — 12 побед в 16 матчах при проценте отраженных бросков 92,4%.

'Колорадо' с огромным трудом создавал опасные моменты, но даже когда удавалось доставить беспокойство, Харт действовал предельно надежно. Единственная шайба, которую он пропустил, пришла в самой концовке матча после подправления, когда исход встречи был уже предопределен.

'Вегас' обеспечил себе преимущество еще раньше благодаря своевременному голу четвертого звена, что окончательно лишило 'Колорадо' шансов на камбэк. Для 'Голден Найтс' это уже третий выход в финал за всю историю существования клуба. Учитывая, что организации всего девять лет, этот результат выглядит колоссальным достижением. С 2017 по 2026 годы команда закрепилась в статусе одного из самых успешных коллективов НХЛ.

Капитан Марк Стоун в послематчевом интервью подчеркнул, что секрет успеха кроется в самой организации. По его словам, руководство прививает игрокам стремление к победе и создает особую культуру успеха, частью которой хочет стать каждый профессионал. Примечательно, что игроки даже не стали праздновать победу в Западной конференции, так как их цель — только главный трофей лиги. Для 'Колорадо' этот сезон можно назвать глубоким разочарованием.

После доминирования в регулярном чемпионате и активных закупок игроков в период дедлайна от команды ждали как минимум финала. Однако итоговые восемь побед в плей-офф выглядят крайне скромно. Безусловно, серьезную роль сыграли травмы: Кэйл Макар с первого раунда чувствовал себя не лучшим образом, и его физическое состояние только ухудшалось по ходу турнира. Но списывать все неудачи исключительно на здоровье игроков было бы ошибкой.

Огромное количество вопросов возникло к работе главного тренера Джареда Беднара. Критики отмечают, что команде катастрофически не хватает тактической гибкости и вариативности в сложных ситуациях. В связи с этим в хоккейных кругах начали обсуждать возможность смены тренерского штаба. В качестве одного из главных кандидатов рассматривают Дэвида Карла, который сейчас работает в Университете Денвера и считается одним из самых перспективных наставников мира.

Переход Карла в 'Колорадо' был бы логичным, так как ему даже не пришлось бы менять город проживания. Помимо тренерского вопроса, 'Эвеланш' могут ждать и структурные изменения на уровне руководства. Появились слухи, что генменеджер Крис Макфарланд может покинуть пост, так как 'Нэшвилл' намерен предложить ему должность президента клуба. Но даже если управленческая команда останется прежней, кадровые перестановки неизбежны из-за проблем с потолком зарплат.

Ситуация с платежной ведомостью 'Колорадо' близка к критической. Летом вступают в силу новые контракты Нечаса, Малински и Уэджвуда, что суммарно увеличит их общие расходы на зарплаты почти на 10 миллионов долларов. Кроме того, на горизонте маячит необходимость продления контракта с Кэйлом Макаром, что потребует значительных финансовых вложений. Вполне вероятно, что клубу придется расстаться с кем-то из ключевых или ролевых игроков, чтобы вписаться в установленный лимит или усилить проблемные позиции.

Таким образом, выход из плей-офф становится для 'Колорадо' отправной точкой для масштабной перестройки, в то время как 'Вегас' уверенно шагает к своему возможному триумфу в Кубке Стэнли





